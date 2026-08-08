Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)

·635·Спорт
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)

В семье защитника национальной сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодира Ҳусанова произошло несчастье. Сообщается, что скончался дедушка футболиста — Хусан деда.

В связи с этим Ҳусанов досрочно покинул сборы «Манчестер Сити» в Южной Корее и вернулся в Ташкент. Он не сыграет в предсезонном матче против «Атлетико Мадрид», который состоится 9 августа.

Вернулся из Южной Кореи в Ташкент

По имеющимся данным, Абдуқодир Ҳусанов узнал о смерти дедушки во время сборов в Южной Корее.

После этого футболист покинул расположение команды и прибыл в Ташкент, чтобы принять участие в похоронной церемонии.

Возвращение Ҳусанова в Сеул не планируется. Поэтому он пропустит последний матч «Сити» в рамках азиатского турне.

Выражаем глубокие соболезнования Абдукодиру и членам его семьи в этот тяжёлый день.

Не примет участия в матче против «Атлетико»

9 августа «Манчестер Сити» проведёт в Сеуле контрольный матч против испанского клуба «Атлетико Мадрид».

Согласно официальной информации английского клуба, матч состоится на Сеул Чемпионат мира Стадиум и начнётся в 12:00 по британскому времени. Это будет третий и последний матч «Сити» в рамках азиатского турне 2026 года.

Сначала команда сыграла в Гонконге против «Интер», а затем в Южной Корее встретилась с К Леагуе Алл-Старс.

Ҳусанов принимал участие в этом турне в составе «Сити», однако из-за семейного несчастья пропустит матч против «Атлетико».

Следующий пункт назначения — Манчестер

По имеющимся данным, после похоронной церемонии в Ташкенте Абдуқодир Ҳусанов не будет возвращаться в Сеул.

Ожидается, что в начале следующей недели футболист напрямую вылетит в Манчестер и присоединится к тренировкам команды по подготовке к Суперкубку Англии.

До начала сезона «Манчестер Сити» предстоит ещё один важный матч. 16 августа команда сыграет с «Арсенал» за Суперкубок Англии — Коммунитй Шиелд. Матч состоится на Принкипалитй Стадиум в Кардиффе.

Таким образом, пропуск Ҳусановым матча с «Атлетико» кардинально не изменит его планы по подготовке к новому сезону. Ожидается, что после того, как футболист побудет с семьёй, он вернётся в Англию и продолжит тренировки с командой.

Также распространился трогательный эпизод с болельщиком

После одного из последних матчей в Южной Корее в социальных сетях распространился трогательный эпизод с участием Ҳусанова.

На видео видно, как узбекский защитник не отказал в просьбе одному из болельщиков на трибуне и оставил автограф на его футболке.

Однако вскоре футболист получил совершенно другую, тяжёлую новость и был вынужден вернуться к семье.

Ещё раз выражаем глубокие соболезнования Абдукодиру Ҳусанову и его близким. Пусть душа усопшего обретёт покой.

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Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиАтлетико МадридТашкентАрсенал
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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