Хакан Чалханоглу: шутки Луки Модрича и планы на чемпионат

·62·Спорт
Хакан Чалханоглу: шутки Луки Модрича и планы на чемпионат

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу откровенно рассказал о недавно перенесённой пересадке волос, а также о шутках со стороны одноклубников и соперников. Как сообщает Goal.com, 32-летний турецкий футболист подчеркнул, что не обращает внимания на подобные шутки, хорошо себя чувствует и ставит перед собой большие цели. Об этом Goal.com сообщает .

Плеймейкер, закрепившийся в составе клуба Серии А и ставший одной из его ключевых фигур, признал, что его новый образ вызвал множество обсуждений. По его словам, во время матчей над его новой внешностью смеялись не только одноклубники, но и известные футболисты.

Шутки на поле и слова Модрича

Как пишет Gazzetta делло Sport, одну из самых забавных шуток в адрес турецкого футболиста устроил опытный полузащитник Лука Модрич. Во время одного из матчей эта тема стала поводом для шутливого общения между соперниками и знакомыми.

Чалханоглу заявил, что спокойно относится к подобным шуткам и уверен в себе. В интервью он прокомментировал ситуацию: «Я сделал пересадку волос. Мои одноклубники, а на следующий день в дерби и Модрич посмеялись надо мной. Но всё в порядке, сейчас я чувствую себя намного лучше».

Защита Скудетто и мечты о чемпионате

Помимо изменений во внешности, опытный футболист полностью сосредоточен на спортивных целях. «Интер» стал чемпионом в прошлом сезоне, а Чалханоглу превратился в одного из лидеров команды. Теперь он хочет сохранить этот успех и превзойти конкурентов — «Ювентус» и «Милан».

Кроме того, одной из главных личных мечт футболиста остаётся ещё один выход в финале Лиги чемпионов. Он выразил уверенность, что команда достаточно сильна, чтобы противостоять любому сопернику, и добавил, что сожалеет о пропуске большого количества матчей в прошлом сезоне из-за травм.

Полузащитник также уже задумывается о заключительном этапе карьеры и не скрывает, что после завершения выступлений предпочёл бы работать в футбольной администрации или в качестве агента, а не становиться тренером.

Хакан ЧалханоглуИнтерЛука МодричСерия AЛига Чемпионов
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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