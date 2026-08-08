Фил Бардсли высказался о Маркусе Рэшфорде и «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Бардсли поделился мнением о будущем нападающего Маркуса Рэшфорда на «Олд Траффорд» и проблемах команды в линии полузащиты. В интервью изданию Касинолйзе специалист отметил, что английскому форварду необходимо вернуть прежний уровень игры и завоевать доверие болельщиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Для Маркуса Рэшфорда начался важнейший этап в карьере в составе команды. Теперь футболисту предстоит вновь доказать свой талант мирового уровня под руководством нового тренерского штаба. По словам Бардсли, игра нападающего в ходе последней аренды в Испании свидетельствует о его потенциале, однако главной задачей остается добиться стабильности.

Рэшфорду необходимо вернуть доверие болельщиков

По словам бывшего футболиста, отношение болельщиков сыграет важную роль в вопросе сохранения Рэшфорда в команде. Если он будет демонстрировать тот же уровень игры, что и в Испании, его следует немедленно вернуть, однако главная проблема заключается в стабильности и способности убеждать своей игрой.

«Если мы увидим того Маркуса, который выступал в Испании в прошлом сезоне, вы бы немедленно вернули его, однако необходимо показывать это постоянно», — заявил Бардсли. Он также добавил, что футболисту необходимо вновь завоевать доверие части болельщиков и что под руководством нового главного тренера Майкла Кэррика у него есть возможность начать с чистого листа.

Проблемы в полузащите и возможное решение

Помимо линии атаки, Фил Бардсли отдельно остановился на тактическом балансе в центре поля «Манчестер Юнайтед». По его мнению, в команде много креативных футболистов, таких как Кобби Майну, Юри Тилеманс, Андре Сантос и Бруну Фернандеш, однако ей не хватает игрока опорной зоны, способного выполнять большой объем черновой работы в обороне.

Бывший защитник подчеркнул, что команде необходим полузащитник с ярко выраженными оборонительными функциями, способный выполнять роль легендарного Даррена Флетчера. Появление такого игрока, не ориентированного на созидание, но способного разрушать атаки соперника, позволит другим полузащитникам увереннее подключаться к атакам.