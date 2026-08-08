Фил Бардсли высказался о Маркусе Рэшфорде и «Манчестер Юнайтед»

·109·Спорт
Фил Бардсли высказался о Маркусе Рэшфорде и «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Бардсли поделился мнением о будущем нападающего Маркуса Рэшфорда на «Олд Траффорд» и проблемах команды в линии полузащиты. В интервью изданию Касинолйзе специалист отметил, что английскому форварду необходимо вернуть прежний уровень игры и завоевать доверие болельщиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Для Маркуса Рэшфорда начался важнейший этап в карьере в составе команды. Теперь футболисту предстоит вновь доказать свой талант мирового уровня под руководством нового тренерского штаба. По словам Бардсли, игра нападающего в ходе последней аренды в Испании свидетельствует о его потенциале, однако главной задачей остается добиться стабильности.

Рэшфорду необходимо вернуть доверие болельщиков

По словам бывшего футболиста, отношение болельщиков сыграет важную роль в вопросе сохранения Рэшфорда в команде. Если он будет демонстрировать тот же уровень игры, что и в Испании, его следует немедленно вернуть, однако главная проблема заключается в стабильности и способности убеждать своей игрой.

«Если мы увидим того Маркуса, который выступал в Испании в прошлом сезоне, вы бы немедленно вернули его, однако необходимо показывать это постоянно», — заявил Бардсли. Он также добавил, что футболисту необходимо вновь завоевать доверие части болельщиков и что под руководством нового главного тренера Майкла Кэррика у него есть возможность начать с чистого листа.

Проблемы в полузащите и возможное решение

Помимо линии атаки, Фил Бардсли отдельно остановился на тактическом балансе в центре поля «Манчестер Юнайтед». По его мнению, в команде много креативных футболистов, таких как Кобби Майну, Юри Тилеманс, Андре Сантос и Бруну Фернандеш, однако ей не хватает игрока опорной зоны, способного выполнять большой объем черновой работы в обороне.

Бывший защитник подчеркнул, что команде необходим полузащитник с ярко выраженными оборонительными функциями, способный выполнять роль легендарного Даррена Флетчера. Появление такого игрока, не ориентированного на созидание, но способного разрушать атаки соперника, позволит другим полузащитникам увереннее подключаться к атакам.

Манчестер ЮнайтедМаркус РэшфордФил БардслиПремьер-лигаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Милан завершил турне по Австралии тяжёлым поражением от «Челси»Милан завершил турне по Австралии тяжёлым поражением от «Челси»Сегодня, 19:14Ювентус проиграл в итальянском дерби: положительные и отрицательные моменты матчаЮвентус проиграл в итальянском дерби: положительные и отрицательные моменты матчаСегодня, 19:14Как развивается ситуация вокруг трансфера Родри в Реал МадридКак развивается ситуация вокруг трансфера Родри в Реал МадридСегодня, 18:59У «Ювентуса» обострилась проблема с вратарёмУ «Ювентуса» обострилась проблема с вратарёмСегодня, 18:59Новая зарплата Абдукодира Ҳусанова: 100 тысяч фунтов в неделю — сколько это в год?Новая зарплата Абдукодира Ҳусанова: 100 тысяч фунтов в неделю — сколько это в год?Сегодня, 18:54Ювентус уступил Интеру в Дерби д’Италия: итоги матчаЮвентус уступил Интеру в Дерби д’Италия: итоги матчаСегодня, 18:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)