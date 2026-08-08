Сообщается, что Хабиб — один из самых любимых бойцов Трамп

Сообщается, что Президент США Доналд Трамп является одним из самых больших поклонников бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Об этом менеджер спортсмена Али Абдулазиз рассказал в программе “Пунд 4 Пунд Шов”.

По словам Али Абдулазиз, Трамп больше всего любит двух бойцов. Это американец Джастин Гетджи и Хабиб Нурмагомедов.

«Президент Трамп больше всех любит двух бойцов — американца Джастин Гетджи и Хабиб. Он самый большой поклонник Хабиб. Я спросил его: “Почему вы так любите Хабиб?” А он ответил: “Я включил Хабиб в свою книгу”», — сказал Али Абдулазиз.

Это высказывание ещё раз демонстрирует особое уважение Трамп к бывшему чемпиону UFC. Хабиб считается одним из самых известных бойцов ММА, завершивших карьеру непобеждёнными.