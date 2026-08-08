Глейсон Бремер: «Уйти из «Ювентуса» в трудный момент — всё равно что сбежать»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер решительно опроверг сообщения о возможном уходе из команды в летнее трансферное окно. Несмотря на интерес со стороны ведущих европейских клубов, включая «Тоттенхэм», «Баварию» и «Интер», 29-летний бразилец заявил, что останется в составе «Бьянконери» и намерен вернуть команду на прежние высоты. Об этом сообщает Goal.com.

По данным Goal.com, опытный защитник провёл за туринский клуб 122 матча с момента перехода в 2022 году из соседней команды — «Торино». Несмотря на неудачное выступление «Ювентуса» в Серии А сезона-2025/26 под руководством Лучано Спаллетти и шестое место в турнирной таблице, Бремер выделялся надёжной игрой в обороне. По итогам сезона он занял второе место среди одноклубников по количеству выигранных верховых единоборств (79) и предотвращённых опасных эпизодов (113).

Твёрдое решение о будущем

В интервью Ла Gazzetta делло Sport Бремер внёс ясность в ситуацию с трансферными слухами и подчеркнул, что никогда не сообщал руководству клуба о желании уйти. По его словам, отказаться от команды именно в трудный момент — значит обманывать самого себя и попросту бежать от проблем.

«Я точно не обращался к «Ювентусу» с просьбой меня продать. Особенно после поражений, которые были тяжёлыми и для клуба, и для меня, такая мысль даже не приходила мне в голову. Если однажды я покину «Ювентус», то сделаю это уже в зрелом возрасте, с гордо поднятой головой и через главные ворота», — сказал футболист.

Амбиции и планы на новый сезон

Ранее Бремер выражал недовольство снижением общего уровня «Ювентуса» и заявлял, что такой великий клуб не должен ограничиваться борьбой за место в первой четвёрке Серии А. Однако футболист объяснил, что эта критика не была оправданием для ухода из клуба, а отражала его высокие амбиции и желание вернуть «Бьянконери» былую славу.

«Я говорил это не для того, чтобы найти оправдание уходу. Напротив, я хотел показать свои амбиции, потому что не хочу завершать карьеру всего с одним Кубком Италии. Мне нужно больше достижений. Как сказал Спаллетти, мы пока немного не дотягиваем до необходимого уровня, но закладываем важный фундамент с такими игроками, как Рандаль Коло Муани и Керим Алайбегович. Кроме того, я полностью верю в возможности моего близкого друга Дугласа Луиса», — добавил защитник.

Впереди «Ювентус» ждут ещё три товарищеских матча, которые позволят команде опробовать тактическую систему Спаллетти. Туринцы начнут сезон в Серии А 23 августа матчем против «Фрозиноне». Ожидается, что адаптация новых футболистов в команде будет иметь важное значение в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов.