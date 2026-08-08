Имрон похудел на 27 килограммов: «Теперь я спокойно двигаюсь на сцене» (видео)

Певец Имрон во время выступления в программе «Omon-Omon» сообщил, что сбросил 27 килограммов и теперь чувствует себя гораздо легче.

Ведущие спросили его, какие изменения произошли в его жизни после похудения и как он себя чувствует.

— Теперь я двигаюсь на сцене, раньше такого не было, — смеясь, сказал певец.

Также интерес вызвал режим питания Имрона. Ведущие спросили его, какие блюда он сейчас ест и есть ли у него ограничения в питании.

Певец рассказал, что в процессе похудения не стал полностью отказываться от еды. Он отметил, что особенно любит мясные блюда, однако это не является для него проблемой.

— Я не очень люблю сладкое. Но люблю солёные, жирные и острые блюда, — сказал Имрон.