Шахзода вернулась к творчеству: представлена песня «Восхищайся, жизнь одна» (аудио)
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Певица Шахзода после 6-летнего перерыва представила поклонникам новую сольную песню. В последние годы артистка оставалась в центре внимания благодаря ремиксам и проектам с другими певцами.
Новая песня Шахзоды исполнена на русском языке и называется «Восхищайся, жизнь одна». Премьера композиции состоялась 7 августа.
Сообщается, что музыку к песне написал Кости, а текст принадлежит Андрею Киданову. Над новой композицией Шахзода работала вместе с международной творческой командой.
Новую работу певицы поклонники встретили с большим интересом. Ожидается, что возвращение Шахзоды с сольной песней после 6-летнего перерыва станет началом нового этапа в её творческой деятельности.
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