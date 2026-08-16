Манчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқда

·6·Спорт
Манчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқда
Қисқача

Энзо Мареска Манчестер Сити сардорлар кенгашини янгиламоқда ва ҳозирча Рубен Диас жамоани янги мавсумда асосий сардор сифатида бошлаб бориши кутилмоқда. Бернардо Силва Реал Мадридга ўтганидан сўнг, Рубен Диас ва Эрлинг Холанд ўтган мавсумдаги сардорлар гуруҳидан қолган ягона футболчилар бўлиб турибди, Мареска эса яна икки нафар етакчини танламоқчи.

Энзо Мареска Манчестер Сити жамоасидаги сардорлар кенгашини шакллантириш жараёнида кескин ўзгаришларга қўл урди. Клубда таркиб янгиланаётган бир пайтда бош мураббий жамоа етакчиларини аниқлаб олиш устида иш олиб бормоқда, бироқ испаниялик яримҳимоячи Родри ва унинг келажаги атрофидаги вазият жамоада жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар қилишича, Бернардо Силва Реал Мадрид сафига ўтиб кетганидан сўнг, Рубен Диас ва Эрлинг Холанд ўтган мавсумдаги сардорлар гуруҳидан қолган ягона футболчилар бўлиб турибди. Бош мураббий трансфер ойнаси ёпилгунга қадар якуний қарорга келишни истамаётганини ва яна икки нафар етакчини танлаб олишини маълум қилди.

Сардорлик масъулияти ва тактика

Мареска сардорлик мақоми футболчига ҳеч қандай имтиёз ёки эркинлик бермаслигини, аксинча, талаблар янада юқори бўлишини алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, Рубен Диас ўзининг майдондаги ва жамоадаги характери билан ҳақиқий етакчи эканини кўрсатиб улгурган.

Шу билан бирга, Эрлинг Холанднинг сардорлик боғичини тақиши борасида кичик ҳазиломуз тактик муаммо мавжуд. Италиялик мутахассис гол урилгач, дарҳол сардорни ёнига чақириб тактик кўрсатма бериш одатига эга эканини айтиб, норвегиялик ҳужумчи билан бу борада тушунмовчиликлар бўлиши мумкинлигини таъкидлади.

Родри атрофидаги саволлар ва Барселона қизиқиши

Маресканинг баёнотидаги энг эътиборга молик жиҳатлардан бири бу – Родри исмининг сардорлар рўйхатида йўқлиги бўлди. Каталониянинг Барселона клуби яримҳимоячи учун 60 миллион евро миқдоридаги таклифини рад этганига қарамай, футболчининг ўзи Каталонияга кўчиб ўтишни қаттиқ хоҳламоқда.

Маълум бўлишича, Родри жамоанинг машғулотлар базасига қайтмаслик чораларини кўрмоқда, чунки томонлар ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи босқичга кирган. Шунга қарамай, бош мураббий футболчининг 14-август куни машғулотларга қайтишини кутаётганини қатъий таъкидлади.

Клубдаги трансфер ишлари охирига етмагани сабабли, Мареска мавсумолди режалаштириш ишларини ёзги трансфер ойнаси расман ёпилганидан кейингина якунига етказишни режалаштирган. Ҳозирча эса Рубен Диас асосий сардор сифатида жамоани янги мавсумга бошлаб бориши кутилмоқда.

Манчестер СитиЭнзо МарескаРодриЭрлинг ХоландРубен Диас
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус ҳимоя чизиғида катта ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқдаЮвентус ҳимоя чизиғида катта ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 13:37Педро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинПедро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинБугун, 12:53Абдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларАбдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларБугун, 12:44Рубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиРубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиБугун, 12:39Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Бугун, 12:27Лионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юбордиЛионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юбордиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди