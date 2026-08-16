Манчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқда
Энзо Мареска Манчестер Сити сардорлар кенгашини янгиламоқда ва ҳозирча Рубен Диас жамоани янги мавсумда асосий сардор сифатида бошлаб бориши кутилмоқда. Бернардо Силва Реал Мадридга ўтганидан сўнг, Рубен Диас ва Эрлинг Холанд ўтган мавсумдаги сардорлар гуруҳидан қолган ягона футболчилар бўлиб турибди, Мареска эса яна икки нафар етакчини танламоқчи.
Энзо Мареска Манчестер Сити жамоасидаги сардорлар кенгашини шакллантириш жараёнида кескин ўзгаришларга қўл урди. Клубда таркиб янгиланаётган бир пайтда бош мураббий жамоа етакчиларини аниқлаб олиш устида иш олиб бормоқда, бироқ испаниялик яримҳимоячи Родри ва унинг келажаги атрофидаги вазият жамоада жиддий муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар қилишича, Бернардо Силва Реал Мадрид сафига ўтиб кетганидан сўнг, Рубен Диас ва Эрлинг Холанд ўтган мавсумдаги сардорлар гуруҳидан қолган ягона футболчилар бўлиб турибди. Бош мураббий трансфер ойнаси ёпилгунга қадар якуний қарорга келишни истамаётганини ва яна икки нафар етакчини танлаб олишини маълум қилди.
Сардорлик масъулияти ва тактикаМареска сардорлик мақоми футболчига ҳеч қандай имтиёз ёки эркинлик бермаслигини, аксинча, талаблар янада юқори бўлишини алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, Рубен Диас ўзининг майдондаги ва жамоадаги характери билан ҳақиқий етакчи эканини кўрсатиб улгурган.
Шу билан бирга, Эрлинг Холанднинг сардорлик боғичини тақиши борасида кичик ҳазиломуз тактик муаммо мавжуд. Италиялик мутахассис гол урилгач, дарҳол сардорни ёнига чақириб тактик кўрсатма бериш одатига эга эканини айтиб, норвегиялик ҳужумчи билан бу борада тушунмовчиликлар бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
Родри атрофидаги саволлар ва Барселона қизиқишиМаресканинг баёнотидаги энг эътиборга молик жиҳатлардан бири бу – Родри исмининг сардорлар рўйхатида йўқлиги бўлди. Каталониянинг Барселона клуби яримҳимоячи учун 60 миллион евро миқдоридаги таклифини рад этганига қарамай, футболчининг ўзи Каталонияга кўчиб ўтишни қаттиқ хоҳламоқда.
Маълум бўлишича, Родри жамоанинг машғулотлар базасига қайтмаслик чораларини кўрмоқда, чунки томонлар ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи босқичга кирган. Шунга қарамай, бош мураббий футболчининг 14-август куни машғулотларга қайтишини кутаётганини қатъий таъкидлади.
Клубдаги трансфер ишлари охирига етмагани сабабли, Мареска мавсумолди режалаштириш ишларини ёзги трансфер ойнаси расман ёпилганидан кейингина якунига етказишни режалаштирган. Ҳозирча эса Рубен Диас асосий сардор сифатида жамоани янги мавсумга бошлаб бориши кутилмоқда.
…