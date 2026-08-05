“Манчестер Сити” билан келишувдан кейин Ҳусанов қанча маош олади?
Абдуқодир Ҳусанов “Манчестер Сити” билан 2031 йилгача амал қиладиган янги шартнома имзолади. Ижтимоий тармоқларда тарқалган маълумотларга кўра, унинг йиллик маоши 7,5 млн евро ёки тахминан 112,5 млрд сўм бўлиши мумкин. Бу ҳисоб-китоб ойига 625 минг евро, ҳафтасига 144 минг евро ва кунига 20,5 минг евро даромадни англатади. Мазкур рақамлар клуб ёки футболчининг ўзи томонидан расман тасдиқланмаган.
Абдуқодир Ҳусанов “Манчестер Сити” билан янги шартнома имзолади. Клуб расмий хабарига кўра, келишув 2031 йилгача амал қилади. Маош миқдори расмий хабарда очиқланмаган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган маълумотларга кўра, янгиланган шартномадан кейин ўзбекистонлик ҳимоячининг йиллик маоши 7,5 млн еврони ташкил этиши мумкинлиги айтилмоқда. Агар шу рақам асос қилиб олинса, бу тахминан 112,5 млрд сўмга тенг бўлади.
Ҳисоб-китобларга кўра, Ҳусанов ойига 625 минг евро, яни қарийб 9,38 млрд сўм олиши мумкин. Ҳафталик даромад 144 минг евро, сўмда эса тахминан 2,16 млрд сўм атрофида чиқади.
Кунлик ҳисобда бу 20,5 минг евро ёки 307,5 млн сўмга яқин суммага тўғри келади. Соатбай ҳисоблаганда эса футболчининг даромади 12,8 млн сўм атрофида бўлиши айтилмоқда.
Ҳозирча бу рақамлар клуб ёки футболчининг ўзи томонидан расман тасдиқланмаган. Аниқ маълум бўлгани, Ҳусанов “Манчестер Сити” билан узоқ муддатли янги шартнома имзолаган.
…