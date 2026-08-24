«Оформил дубль, но не удовлетворен»: Торрес рассказал о своем дебюте за ПСЖ

·80·Спорт
«Оформил дубль, но не удовлетворен»: Торрес рассказал о своем дебюте за ПСЖ

В 1-м туре чемпионата Франции действующий чемпион «ПСЖ» провел крайне сложный выездной матч против «Ренна». Уступая после первого тайма со счетом 0:2, парижане спаслись от поражения благодаря двум голам вышедшего на замену на 46-й минуте новичка — Феррана Торреса, забившего на 71-й и 82-й минутах.

Испанский нападающий, ставший третьим игроком в истории парижского клуба после Златана Ибрагимовича и Патрика Мбомы, оформившим дубль в дебютном матче, поделился своими эмоциями в интервью официальному сайту клуба после игры.

«Мы хотели только победы»: Критическая оценка нападающего

Несмотря на то, что Торрес стал героем матча, забив два мяча, он не скрывал, что не полностью удовлетворен командным результатом:

«Я не получил полного удовлетворения. Потому что мы очень хотели начать сезон только с победы. Но если мы не можем выиграть, то обязаны были хотя бы избежать поражения. У нас остались смешанные чувства, ведь мы выходим на поле только ради победы», — сказал испанский бомбардир.

Торрес подчеркнул, что команда улучшила свои действия по ходу игры и должна еще лучше подготовиться к предстоящим матчам.

«Вы — наш 12-й игрок»: Благодарность болельщикам

Форвард особо отметил мощную поддержку болельщиков парижского клуба во время выездного матча:

  • Благодарность за поддержку: «Что я хочу сказать нашим фанатам? Выражаю огромную благодарность за их неустанную поддержку»;

  • Обещание: «Вы действительно наш 12-й игрок, и мы сделаем все возможное, чтобы подарить вам много радостных моментов в этом сезоне».

Ферран Торреспоказал таким боевым и ответственным стартом в «ПСЖ», что станет важной фигурой в парижской линии атаки.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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