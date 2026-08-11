Ферран Торрес и Родри могут сменить клуб в летнее трансферное окно

·42·Спорт
Ферран Торрес и Родри могут сменить клуб в летнее трансферное окно

Последние дни летнего отпуска для двух звёзд сборной Испании выдались крайне напряжёнными. Завершая отдых, они одновременно ведут интенсивные переговоры о следующем важном шаге в карьере — громких трансферах. Как сообщает Goal.com, Ферран Торрес и Родри близки к уходу из своих команд перед началом нового сезона, а их будущее должно решиться в ближайшие дни. Об этом Goal.com сообщает .

Будущее нападающего каталонской Барселоны Феррана Торреса сейчас остаётся неопределённым. По информации Mundo Deportivo, Пари Сен-Жермен серьёзно заинтересован в 26-летнем футболисте, а стороны вывели переговоры на финальную стадию. Отпуск Торреса должен завершиться в эту среду, и следующие 24 часа могут стать решающими в вопросе трансфера.

Каталонский клуб стремится восстановить финансовый баланс

Руководство Барселоны ждёт улучшенного предложения, чтобы поправить финансовое положение и привести его в соответствие с действующими правилами. Сам футболист также не хочет возвращаться в Каталонию и предпочитает как можно скорее перейти в парижский клуб. Поэтому его представители предпринимают последние шаги для оформления нового места работы.

Одновременно Барселона работает над возвращением в состав полузащитника Манчестер Сити Родри. Ожидается, что 30-летний футболист, родившийся в Мадриде, станет ключевой частью проекта главного тренера Ханси Флика. Немецкий специалист считает опытного хавбека идеальным кандидатом для усиления центральной линии команды.

Будущее Родри и заявление главного тренера

В отличие от Торреса, у Родри есть немного больше времени для возвращения в Англию. Главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска, комментируя ситуацию с футболистом, предположил, что тот прибудет на базу в Манчестере в пятницу. Однако выяснилось, что личное желание игрока совершенно иное.

По данным источника, Родри не хочет ехать в Великобританию и намерен напрямую отправиться в Барселону, пройти медицинское обследование и подписать новый контракт. Ханси Флик, в свою очередь, заявил о готовности принять его с распростёртыми объятиями, если трансфер состоится. Ожидается, что эти крупные переходы станут одними из самых громких событий летнего трансферного окна.

Ферран ТорресРодриБарселонаПари Сен-ЖерменМанчестер Сити
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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