Бехруз Каримов прибыл в «Лугано»: стал известен его новый номер
Узбекский футболист Бехруз Каримовофициально открыл новую главу своей карьеры в Европе. Талантливый игрок, подписавший долгосрочный контракт с «Лугано», прибыл в расположение швейцарского клуба и принял участие в своей первой фотосессии.
Самое интересное, что клуб по-особенному поприветствовал Каримова и раскрыл игровой номер, под которым он будет выступать за команду.
1. «Лугано» поприветствовал Бехруза Каримова
Швейцарский клуб «Лугано» в своих социальных сетях сообщил о прибытии Бехруза Каримова в расположение команды.
В своем сообщении клуб не только поприветствовал новичка, но и объявил его игровой номер.
«Привет, Бехруз. Наш 2-й номер прибыл в распоряжение “Лугано”», — говорится в сообщении швейцарского клуба.
После этого Каримов принял участие в клубной фотосессии и впервые предстал перед камерами в форме «Лугано».
2. Под каким номером будет играть узбекский футболист?
Бехруз Каримов в «Лугано» под 2-м номером будет выступать.
Первый номер в новой команде и официальная фотосессия — важные события, за которыми следят болельщики. Теперь большой интерес вызывает вопрос, когда состоится дебют узбекского футболиста в чемпионате Швейцарии.
3. На какой срок Каримов подписал контракт с «Лугано»?
Бехруз Каримов со швейцарским клубом подписал долгосрочный контракт до 2031 года. Это показывает, что «Лугано» серьезно рассчитывает на потенциал узбекского футболиста. Клуб планирует сотрудничать с Каримовым в течение следующих нескольких лет.
Для Каримова этот трансфер может стать важным шагом на пути к тому, чтобы проявить себя в европейском футболе.
Для Каримова самый интересный этап только начинается.
Для Бехруза Каримова самый интересный этап только начинается
Контракт подписан, новый номер выбран, первая фотосессия проведена. Теперь главная задача Бехруза Каримова — завоевать доверие тренерского штаба «Лугано» и бороться за место в основном составе.
Узбекские болельщики ждут ответа на один вопрос: Когда Бехруз Каримов проведет свой первый официальный матч в составе «Лугано»?
Ответ на этот вопрос будет зависеть от адаптации игрока в команде и его готовности к ближайшим матчам.
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