Узбекский футболист Бехруз Каримовофициально открыл новую главу своей карьеры в Европе. Талантливый игрок, подписавший долгосрочный контракт с «Лугано», прибыл в расположение швейцарского клуба и принял участие в своей первой фотосессии.

Самое интересное, что клуб по-особенному поприветствовал Каримова и раскрыл игровой номер, под которым он будет выступать за команду.

1. «Лугано» поприветствовал Бехруза Каримова

Швейцарский клуб «Лугано» в своих социальных сетях сообщил о прибытии Бехруза Каримова в расположение команды.

В своем сообщении клуб не только поприветствовал новичка, но и объявил его игровой номер.

«Привет, Бехруз. Наш 2-й номер прибыл в распоряжение “Лугано”», — говорится в сообщении швейцарского клуба.

После этого Каримов принял участие в клубной фотосессии и впервые предстал перед камерами в форме «Лугано».

2. Под каким номером будет играть узбекский футболист?

Бехруз Каримов в «Лугано» под 2-м номером будет выступать.

Первый номер в новой команде и официальная фотосессия — важные события, за которыми следят болельщики. Теперь большой интерес вызывает вопрос, когда состоится дебют узбекского футболиста в чемпионате Швейцарии.

3. На какой срок Каримов подписал контракт с «Лугано»?

Бехруз Каримов со швейцарским клубом подписал долгосрочный контракт до 2031 года. Это показывает, что «Лугано» серьезно рассчитывает на потенциал узбекского футболиста. Клуб планирует сотрудничать с Каримовым в течение следующих нескольких лет.

Для Каримова этот трансфер может стать важным шагом на пути к тому, чтобы проявить себя в европейском футболе.

Для Каримова самый интересный этап только начинается.

Для Бехруза Каримова самый интересный этап только начинается

Контракт подписан, новый номер выбран, первая фотосессия проведена. Теперь главная задача Бехруза Каримова — завоевать доверие тренерского штаба «Лугано» и бороться за место в основном составе.

Узбекские болельщики ждут ответа на один вопрос: Когда Бехруз Каримов проведет свой первый официальный матч в составе «Лугано»?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от адаптации игрока в команде и его готовности к ближайшим матчам.