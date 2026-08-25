«Мы заслуживали большего»: Арбелоа назвал причины поражения в лондонском дерби
В напряженном лондонском дерби, завершавшем 1-й тур Английской Премьер-лиги, «Фулхэм» принимал «Челси» на стадионе «Крейвен Коттедж» и уступил со счетом 2:3 в бескомпромиссном матче, в котором было забито 5 голов.
После встречи испанский главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа на пресс-конференции высоко оценил волевые качества своих подопечных, но при этом открыто раскритиковал непростительные ошибки в обороне.
«Пропускали в самые неподходящие моменты»: Анализ тренера
Испанский специалист отдельно выделил самые тяжелые с психологической точки зрения моменты игры:
«Нам забивали на первой минуте, в конце первого тайма и сразу после перерыва — трудно представить более неудачные моменты для пропущенных голов. Но даже в такой сложной ситуации мы проявили настоящий характер. Я горжусь реакцией моих игроков и проявленной ими волей», — сказал Арбелоа.
Тренер отметил, что с точки зрения показанной игры команда заслуживала большего, однако результат все же отражается в цифрах:
Справедливость и результат: «Мы заслуживали большего, но в футболе дело не в том, чего вы заслуживаете, а в том, какой результат вы получаете в итоге».
Непростительные ошибки и путь развития
Альваро Арбелоа подчеркнул необходимость устранения недостатков в концентрации команды:
Урок ошибок: «В ситуациях с пропущенными голами мы допустили абсолютно недопустимые ошибки. Мы должны развиваться и включаться в игру с полной концентрацией с самого первого свистка арбитра»;
Уверенность: «Тем не менее, я думаю, что мы на правильном пути и продолжим прогрессировать в предстоящих матчах».
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