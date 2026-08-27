«Фенербахче», АЕК и «Викинг» в общем этапе Лиги чемпионов!

Завершились ответные матчи раунда плей-офф самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА. В центральном поединке турецкий «Фенербахче» на выезде одолел французский «Лион» со счетом 2:1 и по сумме двух встреч (первая игра — 1:1) завоевал путевку в общий этап турнира.

Кроме того, греческий АЕК и норвежский «Викинг» добились уверенных побед над своими соперниками и вошли в число сильнейших команд Европы.

Лионский триллер: 2 быстрых гола и решения VAR

Встреча во Франции выдалась крайне напряженной и богатой на борьбу:

4-минутный нокдаун от «Фенербахче»: Стамбульцы захватили инициативу с первых минут. На 24-й минуте Ведат Мурики открыл счет, а всего 4 минуты спустя — на 28-й — Арши Браун забил второй мяч в ворота французов (0:2);

Пробуждение «Лиона»: Во втором тайме хозяева усилили давление, и на 61-й минуте Малик Фофана сократил разницу в счете (1:2);

Драма с VAR: «Лион» дважды поражал ворота соперника на 64-й и 72-й минутах, однако в обоих случаях после просмотра системы видеоповторов (VAR) был зафиксирован офсайд, и голы отменили.

Крупный успех АЕКа и «Викинга»

В остальных противостояниях плей-офф также были зафиксированы интересные результаты:

Разгром от АЕКа (4:0): Сыграв вничью 0:0 в первом матче против болгарского «Левски», АЕК не стал щадить соперника на своем поле. Голы Луки Йовича (7), дубль Барнабаша Варги (21, 30) и точный удар Развана Марина (55) принесли грекам крупную победу со счетом 4:0;

Сенсация «Викинга» (3:1): Норвежский «Викинг» принимал загребское «Динамо» и благодаря голам Златко Трипича, Эдвина Эустбю и Тобиаса Мойла одержал победу со счетом 3:1, пробившись в общий этап.

Официальный протокол матча «Лион» — «Фенербахче»

Лига чемпионов. Раунд плей-офф

«Лион» — «Фенербахче» 1:2 (Первый матч: 1:1)

Голы: Фофана (61) — Мурики (24), Браун (28).

Составы команд: