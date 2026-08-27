«Фенербахче», АЕК и «Викинг» в общем этапе Лиги чемпионов!
Завершились ответные матчи раунда плей-офф самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА. В центральном поединке турецкий «Фенербахче» на выезде одолел французский «Лион» со счетом 2:1 и по сумме двух встреч (первая игра — 1:1) завоевал путевку в общий этап турнира.
Кроме того, греческий АЕК и норвежский «Викинг» добились уверенных побед над своими соперниками и вошли в число сильнейших команд Европы.
Лионский триллер: 2 быстрых гола и решения VAR
Встреча во Франции выдалась крайне напряженной и богатой на борьбу:
4-минутный нокдаун от «Фенербахче»: Стамбульцы захватили инициативу с первых минут. На 24-й минуте Ведат Мурики открыл счет, а всего 4 минуты спустя — на 28-й — Арши Браун забил второй мяч в ворота французов (0:2);
Пробуждение «Лиона»: Во втором тайме хозяева усилили давление, и на 61-й минуте Малик Фофана сократил разницу в счете (1:2);
Драма с VAR: «Лион» дважды поражал ворота соперника на 64-й и 72-й минутах, однако в обоих случаях после просмотра системы видеоповторов (VAR) был зафиксирован офсайд, и голы отменили.
Крупный успех АЕКа и «Викинга»
В остальных противостояниях плей-офф также были зафиксированы интересные результаты:
Разгром от АЕКа (4:0): Сыграв вничью 0:0 в первом матче против болгарского «Левски», АЕК не стал щадить соперника на своем поле. Голы Луки Йовича (7), дубль Барнабаша Варги (21, 30) и точный удар Развана Марина (55) принесли грекам крупную победу со счетом 4:0;
Сенсация «Викинга» (3:1): Норвежский «Викинг» принимал загребское «Динамо» и благодаря голам Златко Трипича, Эдвина Эустбю и Тобиаса Мойла одержал победу со счетом 3:1, пробившись в общий этап.
Официальный протокол матча «Лион» — «Фенербахче»
Лига чемпионов. Раунд плей-офф
«Лион» — «Фенербахче» 1:2 (Первый матч: 1:1)
Голы: Фофана (61) — Мурики (24), Браун (28).
Составы команд:
«Лион»: Доминик Грейф, Эйнсли Мейтленд-Найлз (Каил Будаш, 62), Рубен Клюйверт, Муса Ниакате, Абнер (Николас Тальяфико, 86), Таннер Тессманн (Павел Шульц, 76), Тайлер Мортон (Мадс Бидструп, 86), Корентен Толиссо, Эрнест Нуама (Закари Атекаме, 62), Лоис Опенда, Малик Фофана.
«Фенербахче»: Эдерсон Мораес, Нелсон Семеду, Милан Шкриньяр, Натан Аке, Арши Браун, Н'Голо Канте, Маттео Гендузи, Мейсон Гринвуд (Ромелу Лукаку, 80), Андерсон Талиска (Исмаил Юксек, 68), Огуз Айдын (Доргелес Нене, 76), Ведат Мурики (Ирфан Джан Кахведжи, 80).
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