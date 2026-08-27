Бенефис Мбаппе на «Бернабеу»: как изменился «Реал» после разговора в перерыве?

В рамках испанской Ла Лиги мадридский «Реал» принял на своем поле «Реал Сосьедад» и уверенно разгромил соперника со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал Кильян Мбаппе, трижды поразивший ворота соперника и оформивший хет-трик. После окончания матча ведущий полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде в беседе с журналистами восторженно высказался о тактическом переломе во втором тайме и мастерстве Мбаппе.

«Разговор в перерыве все изменил»

Вальверде рассказал о том, как ошибка команды в первом тайме и указания в перерыве повлияли на ход игры:

«Я видел, что наша команда была полностью сконцентрирована на игре и стремилась только вперед. Мы очень хорошо действовали на поле, просто после забитого первого гола нам немного не хватило терпения, и соперник сумел сравнять счет. Разговор в перерыве пошел нам на пользу, а второй тайм получился поистине великолепным», — сказал уругвайский хавбек.

Футболист добавил, что в раздевалке в основном обсуждался вопрос прессинга. Если в первом тайме отбирать мяч на чужой половине поля было трудно, то во втором тайме команда полностью устранила этот недостаток.

«Мбаппе будет повторять это много раз в течение года»

Вальверде отдельно остановился на потрясающей игре Кильяна Мбаппе, подчеркнув, как нужно использовать его потенциал:

«Великолепно, просто поразительно! Мы должны максимально использовать его потенциал. Мы обязаны снабжать его мячами, чтобы он забивал и наслаждался игрой. То мастерство, которое он показал сегодня на поле, он еще не раз повторит по ходу сезона».

Хет-трик от Мбаппе, очередной гол от Винисиуса

Судьба матча решилась благодаря неповторимым действиям французской звезды:

Минуты Мбаппе: Кильян точно поразил ворота «Реал Сосьедада» на 40-й, 60-й и 80-й минутах, оформив очередной яркий хет-трик в составе мадридцев;

Вклад Винисиуса Жуниора: Еще один лидер мадридской атаки Винисиус Жуниор также записал свое имя на табло, установив окончательный счет 4:1.

Эта крупная победа заложила основу для продолжения победного шествия «Реал Мадрида» в текущем сезоне.