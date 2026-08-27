Неожиданный ход в АПЛ: «Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Сити»
В Английской Премьер-лиге официально объявлено о новой крупной сделке летнего трансферного окна. Пресс-служба клуба «Манчестер Сити» подтвердила переход 24-летнего испанского центрального полузащитника Нико Гонсалеса в «Ньюкасл Юнайтед».
Талантливый хавбек, подписавший с «сороками» долгосрочное соглашение, будет выступать в новой команде под 6-м номером.
Сделка на 58,5 миллиона евро и детали трансфера
По информации СМИ и авторитетных инсайдеров, стоимость данного трансфера:
Финансовые условия: «Ньюкасл» выплатит «горожанам» за Гонсалеса 58,5 миллиона евро;
Усиление центральной линии: Руководство «Ньюкасла» видит в испанском хавбеке одну из ключевых фигур в центре поля на новый сезон и рассчитывает, что его универсальность значительно повысит шансы команды в еврокубках и АПЛ.
От «Ла Масии» к вершинам Премьер-лиги
Нико Гонсалес является воспитанником одной из самых титулованных академий Европы:
Школа «Барселоны» и «Порту»: Будучи воспитанником академии «Барселоны» («Ла Масия»), в дальнейшем футболист совершенствовал свое мастерство в португальском «Порту»;
Карьера в «Манчестер Сити»: Присоединившись к «Сити» в феврале 2025 года, полузащитник за прошедший сезон принял участие в общей сложности в 41 официальном матче во всех турнирах и забил 2 гола.
Ожидается, что теперь 24-летний хавбек станет одним из главных звенов проекта «Ньюкасла» под руководством Эдди Хау.
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