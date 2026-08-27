Сыграет ли Аргентина против Узбекистана? Вопрос с Месси остается открытым...

Появились новые сведения о матче, который может стать серьезным испытанием для национальной сборной Узбекистана. По данным ESPN Аргентина, сборная Аргентины в сентябре может провести товарищеские матчи в Китае.

Самое интересное, что в качестве одного из возможных соперников называется сборная Узбекистана. Если переговоры завершатся успешно, узбекские футболисты могут выйти на поле против чемпионов мира.

Однако на исход встречи также влияет вопрос, связанный с Лионельем Месси.

1. Аргентина получила предложение из Китая

По информации ESPN Аргентина, сборная Аргентина получила предложение провести два товарищеских матча в Китае в сентябре.

В ходе предварительных переговоров у китайских организаторов было важное условие.

Они потребовали участия в матчах звезды сборной Аргентины Лионелья Месси.

Но это требование не удовлетворило аргентинскую сторону, и первоначальное предложение было отклонено.

Позже переговоры между аргентинской и китайской сторонами возобновились.

2. Сыграет ли Месси против Узбекистана?

Пока не известно точно, примет ли Лионель Месси участие в запланированных товарищеских матчах в Китае.

Вопрос об участии 39-летнего футболиста в сборах национальной команды и его возможном появлении на поле в матчах остается открытым.

Поэтому, даже если потенциальный матч между Узбекистаном и Аргентиной состоится, официального подтверждения участия в нем Месси на данный момент нет.

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3. Большое испытание для Узбекистана с чемпионами мира

Если удастся достичь соглашения о матче, поединок против Аргентины может стать одним из исторических событий для национальной сборной Узбекистана.

Аргентина в последние годы признается одной из сильнейших команд мирового футбола. Выход на поле против такого соперника станет для сборной Узбекистана не только престижным, но и принесет огромный опыт.

Особенно с точки зрения подготовки команды к чемпионату мира, встреча с сильным соперником может иметь важнейшее значение.

4. 30 сентября может стать решающей датой

Согласно информации, 30 сентября сборная Аргентины может провести товарищеский матч против Узбекистана в Китае.

Однако на данный момент эта встреча официально не подтверждена. Сообщается, что переговоры продолжаются и необходимо решить некоторые организационные вопросы.

А самый большой интерес, естественно, сосредоточен вокруг одного вопроса:

Если матч между Узбекистаном и Аргентиной состоится, выйдет ли Лионель Месси на поле?

Точного ответа на этот вопрос пока нет.

Таким образом, потенциальный матч национальной сборной Узбекистана против Аргентины все еще находится на стадии переговоров. Тем не менее, если соглашение состоится, 30 сентября может превратиться в один из величайших международных товарищеских матчей для узбекского футбола.