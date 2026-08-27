Обладатель «Золотого мяча» останется в Париже? ПСЖ готовит громкое соглашение с Дембеле!

Руководство «Пари Сен-Жермен» продолжает активные переговоры о долгосрочном сохранении главной звезды команды и лидера линии нападения Усмана Дембеле в парижском клубе. Об этом сообщил известный французский инсайдер Фабрис Хокинс.

По данным источника, официальные диалоги между руководством парижского гранда и 29-летним французским вингером продолжаются уже несколько месяцев, и в ближайшее время ожидается достижение окончательной договоренности.

Новое соглашение до 2029 или 2030 года: план руководства ПСЖ

Процесс продления контракта включает в себя ряд важных деталей:

Действующее соглашение и новое предложение: Текущий договор Дембеле с ПСЖ рассчитан до лета 2028 года. Однако боссы клуба предлагают новый долгосрочный контракт, который удержит нападающего в команде до лета 2029 или 2030 года ;

Оптимизм в Париже: Несмотря на то, что переговоры затягиваются уже довольно давно, в офисе ПСЖ степень уверенности в скором достижении официального соглашения между сторонами оценивается как очень высокая.

138 матчей, 104 очка и «Золотой мяч» 2025 года

С момента своего переезда в Париж из «Барселоны» летом 2023 года Усман Дембеле покорил самую высокую вершину в своей карьере:

Потрясающая статистика: В общей сложности вингер провел 138 официальных матчей в футболке ПСЖ, забил 61 гол в ворота соперников и отдал 43 результативные передачи партнерам по команде;

Мировое признание: Самое яркое событие в карьере футболиста произошло в 2025 году — благодаря фантастической игре именно в парижском клубе Дембеле был признан лучшим футболистом мира и стал обладателем «Золотого мяча» (Баллон д'Ор).

Владельцы ПСЖ продолжают рассматривать главную звезду мирового футбола в качестве ключевого лидера в долгосрочном проекте команды.