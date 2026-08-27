«Обычно я так не делаю...»: Моуринью сделал громкие заявления после вчерашней победы!

В очередном матче испанской Ла Лиги мадридский «Реал» принял на «Сантьяго Бернабеу» команду «Реал Сосьедад» и одержал крупную и уверенную победу со счетом 4:1.

После окончания матча наставник мадридцев Жозе Моуринью принял участие в пресс-конференции, где высказался о трудностях в первом тайме, недочетах в системе прессинга и невероятной игре Киллиана Мбаппе, оформившего хет-трик.

«Уже на 20-й минуте нам хотелось сделать перерыв»

Моуринью открыто признал сопротивление «Реал Сосьедад» и ошибки своей команды в первом тайме:

«„Реал Сосьедад“ — очень хорошая и организованная команда, они создали нам достаточно проблем. В таких тяжелых матчах хотелось бы иметь возможность уже на 20-й или 25-й минуте сделать перерыв и под предлогом питья воды пообщаться с игроками. В эпизоде с пропущенным голом мы неожиданно оголили тылы. Казалось, что соперник не представляет большой угрозы, но прессинговать их было для нас довольно сложно», — заявил португальский специалист.

«Мы не прессинговали вслепую»: Перелом во втором тайме

Тренер подчеркнул, что тактические изменения в раздевалке и хладнокровие стали главным фактором победы:

Тактические коррективы: Во втором тайме тренерский штаб внес необходимые изменения и избежал спешки;

Хладнокровные действия: «Прессинговать вслепую без четкого направления только усугубило бы ситуацию. Поэтому было очень важно сохранять хладнокровие. Мы сконцентрировались и провели вторые 45 минут на очень, очень высоком уровне».

Признание Мбаппе и мадридских звезд

Жозе Моуринью отметил, что обычно не хвалит футболистов индивидуально, но игра Мбаппе стала исключением из любого правила: