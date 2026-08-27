«Обычно я так не делаю...»: Моуринью сделал громкие заявления после вчерашней победы!
В очередном матче испанской Ла Лиги мадридский «Реал» принял на «Сантьяго Бернабеу» команду «Реал Сосьедад» и одержал крупную и уверенную победу со счетом 4:1.
После окончания матча наставник мадридцев Жозе Моуринью принял участие в пресс-конференции, где высказался о трудностях в первом тайме, недочетах в системе прессинга и невероятной игре Киллиана Мбаппе, оформившего хет-трик.
«Уже на 20-й минуте нам хотелось сделать перерыв»
Моуринью открыто признал сопротивление «Реал Сосьедад» и ошибки своей команды в первом тайме:
«„Реал Сосьедад“ — очень хорошая и организованная команда, они создали нам достаточно проблем. В таких тяжелых матчах хотелось бы иметь возможность уже на 20-й или 25-й минуте сделать перерыв и под предлогом питья воды пообщаться с игроками.
В эпизоде с пропущенным голом мы неожиданно оголили тылы. Казалось, что соперник не представляет большой угрозы, но прессинговать их было для нас довольно сложно», — заявил португальский специалист.
«Мы не прессинговали вслепую»: Перелом во втором тайме
Тренер подчеркнул, что тактические изменения в раздевалке и хладнокровие стали главным фактором победы:
Тактические коррективы: Во втором тайме тренерский штаб внес необходимые изменения и избежал спешки;
Хладнокровные действия: «Прессинговать вслепую без четкого направления только усугубило бы ситуацию. Поэтому было очень важно сохранять хладнокровие. Мы сконцентрировались и провели вторые 45 минут на очень, очень высоком уровне».
Признание Мбаппе и мадридских звезд
Жозе Моуринью отметил, что обычно не хвалит футболистов индивидуально, но игра Мбаппе стала исключением из любого правила:
«У меня есть привычка, которую я терпеть не могу делать, но иногда приходится — я не люблю говорить об отдельных игроках. Но то, что сделал сегодня Киллиан Мбаппе... Это было просто невероятно!
Мы не можем отрицать, что в нашем составе есть мастера кожаного мяча высочайшего уровня. Они усердно трудились, великолепно поддерживали друг друга на поле. Несмотря на некоторые ошибки в первом тайме, наши болельщики по достоинству оценивают бесконечный труд парней».
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