28 августа ожидается снижение курса доллара

·124·Экономика
28 августа ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 28 августа, снизится примерно на 37–38 сумов. Об этом сообщил телеграм-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Anorbank — 11 820 сумов.
• Hayotbank — 11 820 сумов.
• NBU — 11 820 сумов.
• Universalbank — 11 820 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Asakabank — 11 860 сумов.
• Aloqabank — 11 860 сумов.
• Asia Alliance Bank — 11 865 сумов.
• Kapitalbank — 11 865 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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