День жеребьевки в ЛЧ: в какую корзину попали «Реал», «Сити», «Барса» и «Сабах»?

Определились все 36 клубов, пробившихся в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Команды — от европейских грандов до авторов сенсаций — были распределены перед жеребьевкой по четырем основным корзинам.

Церемония жеребьевки общего этапа турнира стартует сегодня, 27 августа, в 21:00 по ташкентскому времени.

Распределение по корзинам: Кто на какой позиции?

Распределение команд по официальным корзинам выглядит следующим образом:

1-я корзина (Сборная грандов): «ПСЖ», «Бавария», «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Интер», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико Мадрид»;

2-я корзина (Опасные соперники): «Боруссия Дортмунд», «Рома», «Спортинг», «Астон Вилла», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Бетис», ПСВ;

3-я корзина (Клубы, богатые на сюрпризы): «Фейеноорд», «Лилль», «Будё-Глимт», «Наполи», «Лейпциг», «Вилярреал», «Фенербахче», «Шахтер», «Галатасарай»;

4-я корзина (Экзаменуемые и дебютанты): «Славия», «Штутгарт», АЕК, ЛАСК, «Комо», «Ланс», «Викинг», «Сабах», «Слован».

Новый формат и церемония жеребьевки

Согласно обновленному формату с участием 36 команд, каждый клуб поборется с двумя соперниками из каждой корзины. Это обеспечит значительное увеличение количества напряженных и центральных противостояний уже с первых туров турнира.

В ходе жеребьевки, которая начнется сегодня в 21:00, официально станут известны все 8 будущих соперников каждого клуба.