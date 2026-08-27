«Звезда любительского бокса в США»: британское издание раскрыло новые планы узбекского боксера

Одна из ярких звезд узбекского бокса, действующий чемпион мира по версии Ворлд Боксинг Жавохир Умматалиев отправился за океан и начал тренировки в США. Об этом сообщило авторитетное британское издание Боксинг Медиа.

В специальном видеоролике, опубликованном на страницах издания в социальных сетях, запечатлено, как 21-летний узбекский мастер кожаной перчатки с высокой интенсивностью проводит физические и тактические тренировки в одном из современных боксерских залов Америки, серьезно готовясь к своим следующим важным боям.

«Звезда любительского бокса в США»: Международное признание и награды

Жавохир Умматалиев уже привлек внимание мирового боксерского сообщества своими победами на любительском ринге:

Чемпионат мира и Кубок мира: Талантливый боксер завоевал золотую медаль на чемпионате мира Ворлд Боксинг в 2025 году, а также стал обладателем главного приза на престижном турнире Кубка мира, проходившем в Китае;

Бескомпромиссный финал: В финале кубковых соревнований в Китае Умматалиев в тяжелом и напряженном поединке одержал победу над казахстанцем Сабиржаном Аккаликовым единогласным решением судей.

Шаги на профессиональном ринге и соглашение с Фрэнком Уорреном

Молодой боксер уже успел продемонстрировать свой высокий потенциал и на профессиональной спортивной арене:

Два боя — два успеха: 28 ноября 2025 года он победил азербайджанца Рохима Алиева в российском Челябинске, а 9 мая нокаутировал поляка Дамиана Драбика досрочно на знаменитой арене «Ко-Оп Ливе Арена» в английском Манчестере;

Проект Куинсберрй: После этих достижений узбекский боксер подписал официальный контракт с всемирно известной промоутерской компанией Великобритании — Куинсберрй Промотионс и ее основателем, известным промоутером Фрэнком Уорреном.

Из Ташкента к американским залам: Большие цели

Перед тем как отправиться за океан, Жавохир Умматалиев прошел тщательную подготовку в столице Ташкенте в составе национальной сборной Узбекистана под руководством известного специалиста Акмаля Хасанова.

Ожидается, что теперь работа с ведущими спарринг-партнерами и тренерами Америки станет для Умматалиева важным трамплином в покорении вершин профессионального бокса.