Киилиан Мбаппе ответил критикам: «Кто был недоволен?»

·64·Спорт
Киилиан Мбаппе ответил критикам: «Кто был недоволен?»

Киллиан Мбаппе вновь привлек к себе всеобщее внимание. Французская звезда оформил хет-трик в матче против «Реал Сосьедада» и коротко, но резко ответил в социальных сетях тем, кто критиковал его в последнее время.

«Кто был недоволен? Это — хет-трик», — написал Мбаппе на своей странице.

Эта фраза не была обычным постом. В ней содержался прямой намек на тех, кто в последнее время был недоволен игрой Мбаппе.

Один матч — три гола и один ответ

В рамках чемпионата Испании «Реал» принимал на своем поле «Реал Сосьедад». Мадридцы под руководством Жозе Моуринью победили соперника со счетом 4:1.

Главным героем матча стал Киллиан Мбаппе. Французский нападающий забил три из четырех голов «Реала», став автором хет-трика.

«Кто был недоволен? Это — хет-трик».

Это единственное предложение от Мбаппе стало одной из самых обсуждаемых тем после матча.

Какова была роль Мбаппе в победе «Реала»?

Показатель

Результат

Матч

«Реал» — «Реал Сосьедад»

Счет

4:1

Голы Мбаппе

3

Результат

Крупная победа «Реала»

Для мадридцев эта победа стала не просто тремя очками, но и важным сигналом о настроении и форме главного звездного игрока атаки команды.

А Мбаппе продолжил свой ответ на поле еще и в социальных сетях.

Показатели прошлого сезона тоже были неплохи

Интересно, что поводом для критики в адрес Киллиана Мбаппе становились не только его личная статистика, но и командные результаты.

Французский форвард в прошлом сезоне в составе «Реала» в чемпионате Испании:

  • провел 31 матч;

  • забил 25 голов;

  • отдал 5 результативных передач.

То есть индивидуальные показатели Мбаппе были высокими. Однако тот факт, что по итогам сезона «королевский клуб» не завоевал ни одного трофея, усилил критику.

Главный вопрос: действительно ли Мбаппе ответил критикам?

После матча с «Реал Сосьедадом» ответ на этот вопрос выглядит вполне очевидным.

Мбаппе ответил не словами, а прежде всего на поле.

Три гола. Крупная победа. И одна фраза в адрес критиков после игры.

«Кто был недоволен? Это — хет-трик».

Таким образом, французская звезда подал один из важнейших сигналов нового сезона: о Мбаппе можно спорить, его можно критиковать, но свой ответ он предпочитает давать на футбольном поле.

Теперь болельщиков «Реала» интересует другой вопрос: станут ли три гола Мбаппе в ворота «Реал Сосьедада» началом новой результативной серии?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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