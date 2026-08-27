Киилиан Мбаппе ответил критикам: «Кто был недоволен?»
Киллиан Мбаппе вновь привлек к себе всеобщее внимание. Французская звезда оформил хет-трик в матче против «Реал Сосьедада» и коротко, но резко ответил в социальных сетях тем, кто критиковал его в последнее время.
«Кто был недоволен? Это — хет-трик», — написал Мбаппе на своей странице.
Эта фраза не была обычным постом. В ней содержался прямой намек на тех, кто в последнее время был недоволен игрой Мбаппе.
Один матч — три гола и один ответ
В рамках чемпионата Испании «Реал» принимал на своем поле «Реал Сосьедад». Мадридцы под руководством Жозе Моуринью победили соперника со счетом 4:1.
Главным героем матча стал Киллиан Мбаппе. Французский нападающий забил три из четырех голов «Реала», став автором хет-трика.
«Кто был недоволен? Это — хет-трик».
Это единственное предложение от Мбаппе стало одной из самых обсуждаемых тем после матча.
Какова была роль Мбаппе в победе «Реала»?
Показатель
Результат
Матч
«Реал» — «Реал Сосьедад»
Счет
4:1
Голы Мбаппе
3
Результат
Крупная победа «Реала»
Для мадридцев эта победа стала не просто тремя очками, но и важным сигналом о настроении и форме главного звездного игрока атаки команды.
А Мбаппе продолжил свой ответ на поле еще и в социальных сетях.
Показатели прошлого сезона тоже были неплохи
Интересно, что поводом для критики в адрес Киллиана Мбаппе становились не только его личная статистика, но и командные результаты.
Французский форвард в прошлом сезоне в составе «Реала» в чемпионате Испании:
провел 31 матч;
забил 25 голов;
отдал 5 результативных передач.
То есть индивидуальные показатели Мбаппе были высокими. Однако тот факт, что по итогам сезона «королевский клуб» не завоевал ни одного трофея, усилил критику.
Главный вопрос: действительно ли Мбаппе ответил критикам?
После матча с «Реал Сосьедадом» ответ на этот вопрос выглядит вполне очевидным.
Мбаппе ответил не словами, а прежде всего на поле.
Три гола. Крупная победа. И одна фраза в адрес критиков после игры.
«Кто был недоволен? Это — хет-трик».
Таким образом, французская звезда подал один из важнейших сигналов нового сезона: о Мбаппе можно спорить, его можно критиковать, но свой ответ он предпочитает давать на футбольном поле.
Теперь болельщиков «Реала» интересует другой вопрос: станут ли три гола Мбаппе в ворота «Реал Сосьедада» началом новой результативной серии?
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