Тайсон Фьюри раскрыл секрет того, почему после победы над Кличко впал в глубокую депрессию!

Легенда мирового бокса в супертяжелом весе Тайсон Фьюри откровенно и трогательно рассказал о своей жизни после того, как в 2015 году победил непобежденного на протяжении 11 лет Владимира Кличко и отобрал у него чемпионские пояса.

Британский боксер поведал, что всего через несколько минут после достижения своей главной детской мечты его жизнь полностью потеряла смысл, и он столкнулся со страшной депрессией, длившейся почти три года.

«Победа над Кличко была смыслом моей жизни»: Вершина мечты и падение

Фьюри вспомнил, что с детства ставил перед собой цель победить Кличко, и когда это свершилось, в его сердце образовалась огромная пустота:

«Когда я был ребенком, Кличко уже был чемпионом, и я всегда говорил: „Однажды я обязательно побью этого парня“. Тогда все надо мной смеялись. Он был чемпионом 11 лет, а мне пришлось ждать боя за титул 3 года. Когда я наконец поднялся на ринг, это было для меня словно вершина Эвереста. Я победил, как и обещал, и на этом все закончилось. Я думал, что все будет невероятно круто, но не прошло и минуты, как все рухнуло. Выйдя с ринга и зайти в раздевалку, я сразу впал в депрессию. Потому что главным смыслом моей жизни было победить Кличко, и эта цель мгновенно исчезла. Как чемпион я имел в мире все, но каждый день хотел умереть».

Вес 181 кг, 3-летний перерыв и мольба к Богу

Из-за тяжелой депрессии спортсмен полностью потерял форму, и его вес достиг 400 фунтов (181 кг). Никто не мог вытащить Фьюри из этого состояния, когда он практически на три года выпал из бокса:

Момент жизни и смерти: «И вот однажды произошло то, что я опустился на колени и взмолился Богу. Лежа на полу в спальне, я проливал слезы. Я молился: „Я больше не могу справиться с этим сам. Ты должен мне помочь. Верни меня в бокс“»;

Чудесное облегчение: «Мне казалось, что я лежал на полу вечность, но на самом деле прошло минут 10. Однако, когда я встал, с моих плеч словно спал груз всего мира. Я тут же закричал жене Пэрис: „Завтра мы начинаем миссию по восстановлению моей формы!“».

Так Тайсон Фьюри, известный как «Цыганский король», преодолел самое тяжелое испытание в своей жизни, вернулся в спорт и вновь завоевал титул чемпиона мира.

Почему величайшая победа не решает все проблемы?

История Тайсона Фьюри о Кличко имеет более широкое значение, чем просто спорт. Она показывает, к каким сложным последствиям может привести привязка всей своей жизни к одной большой цели.

Фьюри осуществил мечту, к которой шел с детства, стал чемпионом мира и победил Кличко. Но после величайшей победы его встретил новый вопрос: «Что теперь?»

Именно этот вопрос положил начало самому тяжелому периоду в его жизни. А затем новая цель — восстановиться и вернуться на ринг — стала для Тайсона Фьюри очередной великой миссией.