В России начались продажи электрического кроссовера Toyota бЗ3Кс

·30·Авто
В России начались продажи электрического кроссовера Toyota бЗ3Кс

Одна из крупнейших российских автодилерских сетей, компания «Рольф», запустила продажи электрического кроссовера Toyota бЗ3Кс, предназначенного для китайского рынка. В настоящее время автомобили этой модели доступны в дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга, а их стартовая цена составляет 4,69 миллиона рублей. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, в указанную стоимость включена двухлетняя официальная дилерская гарантия. Данный электромобиль был разработан специально для рынка Китая на совместном предприятии Toyota и китайской компании GAC. Во время локальной презентации модель вызвала высокий интерес, собрав более 10 тысяч заказов всего за первый час.

Технические характеристики и возможности

На текущем этапе на российский рынок поставляется версия автомобиля со средним запасом хода. Данная модификация способна преодолеть до 520 километров на одном заряде.

Электрический кроссовер оснащен передним приводом и электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы. Технический потенциал автомобиля обеспечивает достаточный комфорт как для ежедневных городских поездок, так и для путешествий на дальние расстояния.

Богатое оснащение

Поставляемые в Россию модели Toyota бЗ3Кс отличаются современным уровнем комфорта. В список предлагаемого оборудования входят:

  • Панорамная крыша
  • Система подогрева и вентиляции сидений
  • Аудиосистема Ямаха премиум-класса с 11 динамиками
Представители компании «Рольф» отметили, что вопрос расширения модельного ряда будет зависеть от спроса со стороны покупателей. Если на начальном этапе поставок будет наблюдаться положительная динамика, дилер планирует привезти и другие версии этого электромобиля.

ToyotaЭлектрокроссоверРоссияАвторынокGAC Toyota
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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