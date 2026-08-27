В России начались продажи электрического кроссовера Toyota бЗ3Кс

Одна из крупнейших российских автодилерских сетей, компания «Рольф», запустила продажи электрического кроссовера Toyota бЗ3Кс, предназначенного для китайского рынка. В настоящее время автомобили этой модели доступны в дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга, а их стартовая цена составляет 4,69 миллиона рублей. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, в указанную стоимость включена двухлетняя официальная дилерская гарантия. Данный электромобиль был разработан специально для рынка Китая на совместном предприятии Toyota и китайской компании GAC. Во время локальной презентации модель вызвала высокий интерес, собрав более 10 тысяч заказов всего за первый час.

Технические характеристики и возможности

На текущем этапе на российский рынок поставляется версия автомобиля со средним запасом хода. Данная модификация способна преодолеть до 520 километров на одном заряде.

Электрический кроссовер оснащен передним приводом и электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы. Технический потенциал автомобиля обеспечивает достаточный комфорт как для ежедневных городских поездок, так и для путешествий на дальние расстояния.

Богатое оснащение

Поставляемые в Россию модели Toyota бЗ3Кс отличаются современным уровнем комфорта. В список предлагаемого оборудования входят:

Панорамная крыша

Система подогрева и вентиляции сидений

Аудиосистема Ямаха премиум-класса с 11 динамиками

Представители компании «Рольф» отметили, что вопрос расширения модельного ряда будет зависеть от спроса со стороны покупателей. Если на начальном этапе поставок будет наблюдаться положительная динамика, дилер планирует привезти и другие версии этого электромобиля.