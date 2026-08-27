Неожиданный результат: подробности противостояния непобежденных Цзю и Махони...
Центральный бой между двумя непобежденными звездами австралийского профессионального бокса — Никитой Цзю (12-0-1, 10 КО) и Беном Махони (17-0-2, 9 КО) завершился неожиданным результатом. В напряженном и кровавом противостоянии, продлившемся 12 раундов, мнения судей разделились, и в итоге была зафиксирована ничья.
Судейские записки выглядели следующим образом: 117-111, 113-115, 114-114.
Рассечение и запрещенный удар: драма в бою
По ходу поединка оба боксера столкнулись с серьезными испытаниями:
Травма в 3-м раунде: В третьем раунде в результате случайного столкновения боксеров головами у Никиты Цзю сильно рассекло область над правым глазом, и бой продолжился в крови;
9-раунд и остановка времени: В девятом раунде Бен Махони нанес запрещенный удар ниже пояса. В результате рефери был вынужден остановить бой и выделить Цзю дополнительное время на восстановление.
Столкновение стилей: защита и удары по корпусу
В течение 12 раундов в ринге были продемонстрированы два разных тактических стиля:
Контратаки Махони: Бен Махони действовал преимущественно вторым номером, от обороны, и делал основной упор на точные контратаки в голову Цзю;
Давление и корпус от Цзю: Никита Цзю, по своей привычке, оказывал непрерывное агрессивное давление и пытался истощить силы Махони тяжелыми ударами по корпусу соперника.
Будет ли реванш? Заявления после боя
По окончании боя мнения боксеров относительно второй встречи разделились:
Бен Махони: «Я на 100 процентов готов к реваншу и хочу его», — заявил он, выразив открытость ко второму поединку;
Никита Цзю: Сын знаменитого Константина Цзю, Никита, пока не принял окончательного решения по поводу реванша и воздержался от официальных заявлений.
Хотя беспроигрышные серии обоих боксеров сохранились, эта драма в ринге еще больше подогрела интерес к возможному реваншу.
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