Неожиданный результат: подробности противостояния непобежденных Цзю и Махони...

Центральный бой между двумя непобежденными звездами австралийского профессионального бокса — Никитой Цзю (12-0-1, 10 КО) и Беном Махони (17-0-2, 9 КО) завершился неожиданным результатом. В напряженном и кровавом противостоянии, продлившемся 12 раундов, мнения судей разделились, и в итоге была зафиксирована ничья.

Судейские записки выглядели следующим образом: 117-111, 113-115, 114-114.

Рассечение и запрещенный удар: драма в бою

По ходу поединка оба боксера столкнулись с серьезными испытаниями:

Травма в 3-м раунде: В третьем раунде в результате случайного столкновения боксеров головами у Никиты Цзю сильно рассекло область над правым глазом, и бой продолжился в крови;

9-раунд и остановка времени: В девятом раунде Бен Махони нанес запрещенный удар ниже пояса. В результате рефери был вынужден остановить бой и выделить Цзю дополнительное время на восстановление.

Столкновение стилей: защита и удары по корпусу

В течение 12 раундов в ринге были продемонстрированы два разных тактических стиля:

Контратаки Махони: Бен Махони действовал преимущественно вторым номером, от обороны, и делал основной упор на точные контратаки в голову Цзю;

Давление и корпус от Цзю: Никита Цзю, по своей привычке, оказывал непрерывное агрессивное давление и пытался истощить силы Махони тяжелыми ударами по корпусу соперника.

Будет ли реванш? Заявления после боя

По окончании боя мнения боксеров относительно второй встречи разделились:

Бен Махони: «Я на 100 процентов готов к реваншу и хочу его», — заявил он, выразив открытость ко второму поединку;

Никита Цзю: Сын знаменитого Константина Цзю, Никита, пока не принял окончательного решения по поводу реванша и воздержался от официальных заявлений.

Хотя беспроигрышные серии обоих боксеров сохранились, эта драма в ринге еще больше подогрела интерес к возможному реваншу.