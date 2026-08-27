Для Samsung Galaxy С23 Ultra готовится программное обеспечение One UI 9

Южнокорейский технологический гигант Samsung начал работу над обновлением программного обеспечения для своих флагманов предыдущих поколений. По данным иксбт.ком, новая версия прошивки One UI 9 для смартфона Galaxy С23 Ultra, выпущенного три года назад, появилась на внутренних серверах компании. Хотя производитель еще официально не объявил о запуске публичной бета-программы для этих устройств, начало тестовых испытаний, безусловно, порадует владельцев флагманов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новое программное обеспечение, обнаруженное на внутренних серверах, обозначено тестовыми сборками под номерами С918БКсКсУАЗЖИ, С918БОКсМАЗЖИ и С918БКсКсУАГЖИ. Эти номера указывают на то, что они предназначены именно для модели Galaxy С23 Ultra. Эксперты отмечают, что этот шаг свидетельствует о начале процесса адаптации флагманских моделей Samsung 2023 года выпуска к требованиям будущей операционной системы.

Новая прошивка и ее особенности

В настоящее время официальная бета-версия One UI 9 на базе Android 17 доступна только для новейшей серии смартфонов Galaxy S26. Компания планирует постепенно расширять тестирование новой операционной системы, однако пока не предоставила точной информации о том, когда эта программа станет доступна для устройств серии Galaxy С23.

Тем не менее, появление первых тестовых сборок на серверах означает, что процесс перешел в активную фазу. Обычно Samsung уделяет особое внимание оснащению своих передовых моделей прошлых лет новыми функциями и патчами безопасности. Ожидается, что пользователи Galaxy С23 Ultra смогут принять участие в открытом бета-тестировании в ближайшие месяцы.