На турнире UFC Фигхт Нигхт 290 четыре бойца получили по 100 тысяч долларов призовых
Прошедший в Лас-Вегасе (США) турнир UFC Фигхт Нигхт 290 запомнился болельщикам бескомпромиссными поединками и яркими финалами. По итогам соревнований руководство промоушена наградило лучших участников вечера огромными, вдвое превышающими обычные стандарты, гарантированными бонусами в размере 100 000 долларов США.
Четыре спортсмена во главе с героем главного боя Брендоном Алленом стали обладателями этого крупного бонуса помимо своих гарантированных гоноров.
Лучшие выступления вечера: Кому досталось по 100 000 долларов?
Организация высоко оценила четверых бойцов, досрочно победивших своих соперников по ходу турнира:
Брендон Аллен: В главном бою вечера в среднем весе американский боец одержал драматичную победу удушающим приемом в 5-м раунде над британцем Кристианом Лероем Данканом и сорвал главный бонус;
Андре Фили: Опытный американский мастер полулегкого веса получил бонус в 100 тысяч долларов за досрочный нокаут соперника;
Отари Танзилов: Представитель Грузии в легком весе эффектно вырубил оппонента и был признан лучшим в номинации "Лучшее выступление вечера";
Алис Перейра: Бразильский боец уже в первом раунде нанес серьезный ущерб россиянке Дариге. В результате соперница была вынуждена отказаться от продолжения боя после перерыва, и Перейра также удостоился награды в 100 тысяч.
Дополнительные награды за досрочные победы и штраф
Промоушен также не оставил без внимания ряд других спортсменов, завершивших бои досрочно:
Обладатели премии в 25 000 долларов: За досрочное завершение боев в свою пользу Юлиус Уокер, Франсиско Прадо, Нико Прайс и Аллен Фрай пополнили свои счета дополнительными 25 тысячами долларов;
Боец, наказанный за проблемы с весом: Брендсон Ринейро, несмотря на успешное завершение своего боя, был полностью лишен дополнительных бонусных выплат из-за того, что не уложился в лимит весовой категории во время предтурнирного взвешивания.
Турнир UFC Фигхт Нигхт 290 не только предоставил спортсменам солидную финансовую мотивацию, но и придал новый импульс чемпионской гонке в дивизионах.
Комментарии 0
…