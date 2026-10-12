На турнире UFC Фигхт Нигхт 290 четыре бойца получили по 100 тысяч долларов призовых

·51·Спорт
На турнире UFC Фигхт Нигхт 290 четыре бойца получили по 100 тысяч долларов призовых

Прошедший в Лас-Вегасе (США) турнир UFC Фигхт Нигхт 290 запомнился болельщикам бескомпромиссными поединками и яркими финалами. По итогам соревнований руководство промоушена наградило лучших участников вечера огромными, вдвое превышающими обычные стандарты, гарантированными бонусами в размере 100 000 долларов США.

Четыре спортсмена во главе с героем главного боя Брендоном Алленом стали обладателями этого крупного бонуса помимо своих гарантированных гоноров.

Лучшие выступления вечера: Кому досталось по 100 000 долларов?

Организация высоко оценила четверых бойцов, досрочно победивших своих соперников по ходу турнира:

  • Брендон Аллен: В главном бою вечера в среднем весе американский боец одержал драматичную победу удушающим приемом в 5-м раунде над британцем Кристианом Лероем Данканом и сорвал главный бонус;

  • Андре Фили: Опытный американский мастер полулегкого веса получил бонус в 100 тысяч долларов за досрочный нокаут соперника;

  • Отари Танзилов: Представитель Грузии в легком весе эффектно вырубил оппонента и был признан лучшим в номинации "Лучшее выступление вечера";

  • Алис Перейра: Бразильский боец уже в первом раунде нанес серьезный ущерб россиянке Дариге. В результате соперница была вынуждена отказаться от продолжения боя после перерыва, и Перейра также удостоился награды в 100 тысяч.

Дополнительные награды за досрочные победы и штраф

Промоушен также не оставил без внимания ряд других спортсменов, завершивших бои досрочно:

  • Обладатели премии в 25 000 долларов: За досрочное завершение боев в свою пользу Юлиус Уокер, Франсиско Прадо, Нико Прайс и Аллен Фрай пополнили свои счета дополнительными 25 тысячами долларов;

  • Боец, наказанный за проблемы с весом: Брендсон Ринейро, несмотря на успешное завершение своего боя, был полностью лишен дополнительных бонусных выплат из-за того, что не уложился в лимит весовой категории во время предтурнирного взвешивания.

Турнир UFC Фигхт Нигхт 290 не только предоставил спортсменам солидную финансовую мотивацию, но и придал новый импульс чемпионской гонке в дивизионах.

UFC Fight Night 290Брендон АлленАлис Перейрабонус 100 000 долларов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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