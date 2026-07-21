Женская команда «Тоттенхэма» установила трансферный рекорд: Алис Сомбат в Лондоне

·39·Спорт
Женская команда «Тоттенхэма» установила трансферный рекорд: Алис Сомбат в Лондоне

Женская команда английского клуба «Тоттенхэм» официально объявила о подписании защитника французского «Лиона» Алис Сомбат. Этот трансфер стал самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба. Хотя сумма трансфера 22-летней центральной защитницы не разглашается, известно, что она побила рекорд в 375 тысяч фунтов стерлингов, заплаченных в январе за Сигне Гаупсет. Об этом сообщает портал Goal.com.

Алис Сомбат стала шестым новичком «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Талантливая французская защитница накопила большой опыт в составе «Лиона», дебютировав в профессиональном футболе еще в 16 лет. Ожидается, что её приход значительно усилит оборонительную линию команды.

Исторические достижения и новый вызов

Сомбат выделяется не только своим мастерством, но и достижениями. Она вошла в историю как первая футболистка тайского происхождения, выигравшая женскую Лигу чемпионов. Также она выступает за сборную Франции в отборочных матчах Евро-2025.

В интервью официальному сайту клуба футболистка сказала: «Посоветовавшись с близкими, я решила, что пришло время сделать новый шаг в карьере и испытать себя. После шести лет в «Лионе» это большой вызов для меня. Чемпионат Англии очень конкурентоспособен, и я с нетерпением жду возможности принять участие в таких сложных матчах».

Главный тренер «Тоттенхэма» Мартин Хо, комментируя новый трансфер, подчеркнул, что Алис полностью соответствует философии команды. По словам тренера, Сомбат — профессионал, уверенно работающий с мячом, агрессивный в единоборствах и стремящийся к прогрессу каждый день.

Летняя трансферная кампания клуба

Этим трансфером руководство «Тоттенхэма» выполнило все основные цели, поставленные тренером. В течение лета состав команды пополнили следующие футболистки:

  • Шекира Мартинес
  • Кирсти Хэнсон
  • Виктория Пелова
  • Кейтлин Дейкстра
  • Сельма Паненгстуэн
  • Алис Сомбат
Алис Сомбат, которая за свою короткую карьеру пять раз становилась чемпионкой Франции и покоряла европейский трон, теперь постарается внести свой вклад в успехи лондонского клуба в Женской суперлиге Англии. Подобные крупные трансферы свидетельствуют о растущем интересе и инвестициях в женский футбол в Англии.

ТоттенхэмФутболТрансферыЖенский футболАнглия
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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