На турнире UFC Фигхт Нигхт 294 были зафиксированы сенсационные результаты. В главном бою вечера Иржи Прохазка потерпел поражение, а ряд известных бойцов, участвовавших в соревновании, также уступили своим соперникам. На турнире в Дохе внимание также привлекли победы таких бойцов, как Кёдзи Хоригути, Кевин Вальехос и Талисон Тейшейра.

В субботу, 21 ноября, на арене АБХА Арена в столице Катара Дохе прошел турнир UFC Фигхт Нигхт 294. В главном бою вечера чешский боец полутяжелого веса Иржи Прохазка вышел в октагон против Навахо Стерлинга.

Один из самых неожиданных результатов турнира был зафиксирован именно в этом поединке: Прохазка проиграл нокаутом во втором раунде. Также в этот вечер ряд именитых бойцов потерпели поражение решением судей.

Иржи Прохазка проиграл нокаутом во втором раунде

Полутяжелый вес

В главном бою вечера Иржи Прохазка (32-7-1) встретился с Навахо Стерлингом (12-0). В этом противостоянии Стерлинг одержал победу нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Стерлинг, имевший рекорд без поражений, неожиданно победил именитого соперника.

Другие результаты турнира UFC Фигхт Нигхт 294

В остальных боях турнира в Дохе также был зафиксирован ряд интересных результатов.

Кевин Вальехос (19-1) — Алджамейн Стерлинг (26-6) — 30:27, 30:27, 29:28. Вальехос победил единогласным решением судей.

Дэн Хукер (25-15) — Брайан Ортега (16-6) — 30:27, 30:27, 30:27. Хукер победил единогласным решением судей.

Кёдзи Хоригути (37-6) — Асу Алмабаев (24-4) — 30:27, 30:27, 29:28. Хоригути победил единогласным решением судей.

Икрам Алискеров (19-2) — Джаред Каннонье (18-11) — 30:27, 30:27, 30:27. Алискеров победил единогласным решением судей.

Сантьяго Луна (9-1) — Александр Топурия (7-2) — 30:27, 28:29, 29:28. Луна победил раздельным решением судей.

Талисон Тейшейра (10-2) — Шамиль Газиев (15-4) — 30:27, 29:28, 29:28. Тейшейра победил единогласным решением судей.

Тохир Абдуллаев (21-3) — Джейк Мэттьюс (23-9) — 30:27, 30:27, 29:28. Абдуллаев победил единогласным решением судей.

Ряд известных бойцов потерпели поражение на турнире в Дохе

На турнире UFC Фигхт Нигхт 294 внимание болельщиков привлек не только главный бой, но и ряд других поединков. Поражения таких бойцов, как Алджамейн Стерлинг, Асу Алмабаев, Александр Топурия и Шамиль Газиев, вошли в число примечательных результатов вечера.

Дэн Хукер, Кёдзи Хоригути, Икрам Алискеров и Тохир Абдуллаев успешно завершили турнир, одержав победы в своих поединках.