Как мир UFC отреагировал на нокаут Мелотта в бою против Бакли?
Главное противостояние турнира UFC Фигхт Нигхт 291 завершилось одним из самых громких и зрелищных нокаутов года. Выступающий в полусреднем весовой категории канадский боец Майк Мелотт во втором раунде отправил в глухой нокаут опытного и опасного американца Хоакина Бакли мощным ударом коленом в лицо.
Столь неожиданный и сокрушительный финиш вывел Мелотта в число главных претендентов на премию «Нокаут года» и вызвал бурную реакцию у представителей мира единоборств.
«Если мы любим этот спорт, значит, мы больны»: Резкая реакция бойцов
Жуткий удар, произошедший в октагоне, потряс звезд ММА и коллег по цеху:
Кай Камака ИИИ: «Если мы любим такой спорт, значит, все мы больные люди. Молюсь за здоровье Бакли»;
Коди Дарден: «Огонь! От силы удара его капа (капа для зубов) улетела метров на шесть»;
Кенни Флориан: «Пришедшееся в челюсть колено мгновенно отправило Бакли спать. Мелотт оформил очень жестокий нокаут во втором раунде»;
Гилберт Бёрнс и Арнольд Аллен: «Великолепный финиш от Майка Мелотта! Это стало громким заявлением для всего дивизиона», — оценили известные спортсмены;
Дэфф Молина и Майрон Сантос: Охарактеризовали противостояние как «жуткий, сверхжесткий и жестокий финиш».
Исторические факты и рекорды: Первое падение Бакли
Спортивные журналисты и статистические аналитики обратили внимание на историческое значение этого боя:
Анализ Аэрона Бронштетера: Данный поединок был зафиксирован как Хоакина Бакли первый случай досрочного поражения с момента его выступления в полусреднем весе;
Статистика досрочных побед: Согласно данным, приведенным аналитиком UFC Майклом Кэрроллом, сформировался список бойцов, одержавших больше всего досрочных побед в этом весе с 2022 года:
Карлос Пратес — 7;
Майк Мелотт — 6;
Урош Медич — 6.
Следующий шаг: В Торонто ожидается крупный бой
Ветеран UFC Майкл Кьеза после победы высказался о будущем канадского спортсмена и предложил следующее громкое противостояние в дивизионе:
«Следующий шаг очевиден — мы должны увидеть противостояние Мелотта и Джека Деллы Маддалены в городе Торонто».
Эта яркая победа Майка Мелотта уверенно ведет его к вершинам рейтинга дивизиона и демонстрирует, что он является серьезным претендентом в будущей чемпионской гонке.
Комментарии 0
…