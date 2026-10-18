Как мир UFC отреагировал на нокаут Мелотта в бою против Бакли?

·64·Спорт
Как мир UFC отреагировал на нокаут Мелотта в бою против Бакли?

Главное противостояние турнира UFC Фигхт Нигхт 291 завершилось одним из самых громких и зрелищных нокаутов года. Выступающий в полусреднем весовой категории канадский боец Майк Мелотт во втором раунде отправил в глухой нокаут опытного и опасного американца Хоакина Бакли мощным ударом коленом в лицо.

Столь неожиданный и сокрушительный финиш вывел Мелотта в число главных претендентов на премию «Нокаут года» и вызвал бурную реакцию у представителей мира единоборств.

«Если мы любим этот спорт, значит, мы больны»: Резкая реакция бойцов

Жуткий удар, произошедший в октагоне, потряс звезд ММА и коллег по цеху:

  • Кай Камака ИИИ: «Если мы любим такой спорт, значит, все мы больные люди. Молюсь за здоровье Бакли»;

  • Коди Дарден: «Огонь! От силы удара его капа (капа для зубов) улетела метров на шесть»;

  • Кенни Флориан: «Пришедшееся в челюсть колено мгновенно отправило Бакли спать. Мелотт оформил очень жестокий нокаут во втором раунде»;

  • Гилберт Бёрнс и Арнольд Аллен: «Великолепный финиш от Майка Мелотта! Это стало громким заявлением для всего дивизиона», — оценили известные спортсмены;

  • Дэфф Молина и Майрон Сантос: Охарактеризовали противостояние как «жуткий, сверхжесткий и жестокий финиш».

Исторические факты и рекорды: Первое падение Бакли

Спортивные журналисты и статистические аналитики обратили внимание на историческое значение этого боя:

  • Анализ Аэрона Бронштетера: Данный поединок был зафиксирован как Хоакина Бакли первый случай досрочного поражения с момента его выступления в полусреднем весе;

  • Статистика досрочных побед: Согласно данным, приведенным аналитиком UFC Майклом Кэрроллом, сформировался список бойцов, одержавших больше всего досрочных побед в этом весе с 2022 года:

    1. Карлос Пратес — 7;

    2. Майк Мелотт — 6;

    3. Урош Медич — 6.

Следующий шаг: В Торонто ожидается крупный бой

Ветеран UFC Майкл Кьеза после победы высказался о будущем канадского спортсмена и предложил следующее громкое противостояние в дивизионе:

«Следующий шаг очевиден — мы должны увидеть противостояние Мелотта и Джека Деллы Маддалены в городе Торонто».

Эта яркая победа Майка Мелотта уверенно ведет его к вершинам рейтинга дивизиона и демонстрирует, что он является серьезным претендентом в будущей чемпионской гонке.

UFC Fight Night 291Майк МелоттХоакин БаклиТоронто
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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