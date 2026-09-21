Бой на миллионы в октагоне: объявлены официальные гонорары бойцов UFC 331!

UFC, считающийся самым престижным промоушеном смешанных единоборств в мире, обнародовал гарантированные гонорары звездных файтеров за их выступления на очередном номерном турнире UFC 331. Самым высокооплачиваемым спортсменом турнира, как и ожидалось, стал действующий чемпион Александр Пантожа — бразильский боец заработал за один поединок 650 000 долларов США. Вторую по величине прибыль обеспечил себе Джошуа Ван, привлекший внимание болельщиков яркими выступлениями в октагоне, с суммой ровно в полмиллиона долларов (500 000$).

Один из главных претендентов в легком весе Арман Царукян заработал за свой бой на турнире 350 000 долларов, в то время как олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Гейблу Стивенсону выплатили 160 000 долларов. Бразильский нокаутер Маурисио Руффи преодолел стотысячный рубеж с 110 000 долларов, а Шон Шараф завершил список с доходом в 60 000 долларов.

Итак, соответствует ли эта сумма статусу чемпиона Александра Пантожи, полностью ли отражает гонорар Армана Царукяна в 350 тысяч долларов его уровень в легком весе и приближаются ли зарплаты звезд UFC к уровням боксеров?

«Доля Пантожи более чем в полмиллиона и фурор Вана»: чеки UFC 331

Основные аспекты официальных выплат владельцам октагона:

Александр Пантожа — король турнира: Бразильский чемпион, защищающий свой пояс в наилегчайшем весе, получил 650 000$ и стал самым обеспеченным бойцом вечера;

Большой скачок Джошуа Вана: Яркий талант из Мьянмы получил гонорар в 500 000$, оставив позади даже опытных ветеранов;

Стабильная вершина Армана Царукяна: Звезда легкого веса получила 350 000$ только за выход в октагон, прочно закрепившись в числе самых дорогих бойцов дивизиона;

Большое доверие к олимпийскому чемпиону: Гейбл Стивенсон, только делающий первые шаги в мире ММА, уже на стадии дебюта получил гарантированную сумму в 160 000$;

Уровень чеков Руффи и Шарафа: Маурисио Руффи получил 110 000$, а Шону Шарафу досталось 60 000$.

UFC 331: Таблица гарантированных гонораров бойцов

Сравнение доходов участников турнира:

Боец / Спортсмен Весовая категория и статус Полученный официальный гонорар ($) Место за вечер Александр Пантожа Чемпион в наилегчайшем весе 650 000$ 1-е место (Наибольшая зарплата) Джошуа Ван Топ-претендент 500 000$ 2-е место Арман Царукян Топ-звезда легкого веса 350 000$ 3-е место Гейбл Стивенсон Олимпийский чемпион (тяжелый вес) 160 000$ 4-е место Маурисио Руффи Боец легкого веса 110 000$ 5-е место Шон Шараф Участник тяжелого/полутяжелого веса 60 000$ 6-е место

(Примечание: указанные цифры являются официальными базовыми гонорарами бойцов, сюда не входят проценты от ППВ (платных трансляций), спонсорские выплаты и бонусы по 50 000 долларов).

Экспертиза ММА: о чем говорит анализ гонораров?

Выводы инсайдеров и финансовых аналитиков сферы смешанных единоборств:

Коммерческий рост Пантожи: Раньше критиковали то, что чемпионы в наилегчайшем весе получали мало, но базовый чек Пантожи в 650 тысяч долларов означает, что к наилегковесам также возрос интерес и уважение;

Феномен полумиллиона Джошуа Вана: Получение Ваном 500 000$ показывает, что промоушен вкладывает крупные средства в азиатский рынок и молодых талантов;

Контрактный этап Царукяна: База Армана Царукяна в 350 тысяч долларов свидетельствует о росте его зарплаты перед титульным боем, однако в случае завоевания пояса эта цифра неизбежно вырастет в несколько раз;

Проект Стивенсона: Олимпийское золото Гейбла Стивенсона по вольной борьбе высоко оценивается руководством UFC, и выделение ему 160 тысяч долларов уже на старте является признаком больших планов на будущее.

Эти выплаты, зафиксированные на турнире UFC 331, в очередной раз доказали, что в современной индустрии ММА ценность бойцов и правила открытого рынка неуклонно растут.

Как вы думаете, стоит ли чемпионское выступление Александра Пантожи 650 000 долларов или ему до сих пор недоплачивают? Думаете ли вы, что если Арман Царукян станет чемпионом в будущем, его гонорар превысит 1 миллион долларов? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом финансового фурора мира ММА со всеми любителями единоборств!