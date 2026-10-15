Университатя Крайова — Хетафе: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Университатя Крайова — Хетафе. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Университатя Крайова»: 21. Попеску Л., 9. Аль-Хамлави А., 10. Байарам Ш., 8. Бэлуцэ Т., 11. Банку Н. (капитан), 20. Чикылдэу А., 16. Ламейра Ж., 3. Романчук О., 6. Скречу В., 24. Стеванович Н., 23. Теллес.

Главный тренер «Университатя Крайова»: Коэлью Ф.

Стартовый состав «Хетафе»: 13. Сория Д., 3. Давинчи, 2. Джене, 16. Франчо, 21. Гарсия А., 8. Гудель Н., 6. Мартин М., 9. Майораль Б., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 26. Валу Ж.

Главный тренер «Хетафе»: Бордалас Хименес Х.