Интер Эскальдес — Университатя Крайова: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Интер Эскальдес — Университатя Крайова. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Интер Эскальдес»: 13. Диас Х., 24. Почеттино М., 4. Санчес А. (капитан), 2. Эрнандес А. Х., 3. Торрес Х., 6. Алонсо В., 11. Берланга Д., 19. Модрич, 8. Давид Лопес, 31. Суле, 9. Шуайб Ф.

Запасные «Интер Эскальдес»: 70. Арельяно Б., 7. Камара Ж., 17. Даку, 23. Диаби Л., 1. Фрейшанет П., 99. Херманн Р., 18. Лафарж Р., 46. Луке А., 44. Преладо А., 21. Родригес М., 27. Розария Р.

Главный тренер «Интер Эскальдес»: Ортис Ф.

Стартовый состав «Университатя Крайова»: 21. Попеску Л., 3. Романчук О., 24. Стеванович Н., 6. Скречу В., 17. Мора К., 16. Ламейра Ж., 8. Бэлуцэ Т., 11. Банку Н. (капитан), 20. Чикылдэу А., 9. Аль-Хамлави А., 10. Байарам Ш.

Запасные «Университатя Крайова»: 29. Баштяну Л., 4. Крецу А., 22. Элизор С., 19. Эриберто Тавареш, 30. Матей Д., 1. Максим А., 7. Нсимба С., 5. Ру Б., 90. Сава Р., 23. Теллес, 31. Уэбстер Р.

Главный тренер «Университатя Крайова»: Коэлью Ф.