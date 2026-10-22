Интер Эскальдес — Университатя Крайова: составы и текстовая трансляция

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Интер Эскальдес — Университатя Крайова: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Интер ЭскальдесУниверситатя Крайова. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Интер Эскальдес»: 13. Диас Х., 24. Почеттино М., 4. Санчес А. (капитан), 2. Эрнандес А. Х., 3. Торрес Х., 6. Алонсо В., 11. Берланга Д., 19. Модрич, 8. Давид Лопес, 31. Суле, 9. Шуайб Ф.

Запасные «Интер Эскальдес»: 70. Арельяно Б., 7. Камара Ж., 17. Даку, 23. Диаби Л., 1. Фрейшанет П., 99. Херманн Р., 18. Лафарж Р., 46. Луке А., 44. Преладо А., 21. Родригес М., 27. Розария Р.

Главный тренер «Интер Эскальдес»: Ортис Ф.

Стартовый состав «Университатя Крайова»: 21. Попеску Л., 3. Романчук О., 24. Стеванович Н., 6. Скречу В., 17. Мора К., 16. Ламейра Ж., 8. Бэлуцэ Т., 11. Банку Н. (капитан), 20. Чикылдэу А., 9. Аль-Хамлави А., 10. Байарам Ш.

Запасные «Университатя Крайова»: 29. Баштяну Л., 4. Крецу А., 22. Элизор С., 19. Эриберто Тавареш, 30. Матей Д., 1. Максим А., 7. Нсимба С., 5. Ру Б., 90. Сава Р., 23. Теллес, 31. Уэбстер Р.

Главный тренер «Университатя Крайова»: Коэлью Ф.

Прямая трансляция0-2 LIVE
52
Интер Эскальдес демонстрирует великолепную командную игру. Они очень красиво пасуют друг другу. Первоклассные командные действия.
48
Виктор Алонсо (Интер Эскальдес) пошёл в подкат, но арбитр Христос Вергетис зафиксировал фол.
46
Всё готово к началу второго тайма.
45+1
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+1
Интер Эскальдес подает угловой.
43
Тудор Бэлуцэ (Унив. Крайова) пробил со средней дистанции, но удар получился неточным, и мяч улетел значительно выше перекладины ворот.
41
В штрафной площади возникла суматоха, но судья проигнорировал требования игроков «Университатя Крайова» назначить пенальти. Игра продолжается.
38
Александру Чикаулэу (Университатя Крайова) выполняет угловой.
37
Это пошло не по плану! Жоао Ламейра («Унив. Крайова») испытал удачу из-за пределов штрафной, но его удар в створ оказался слишком слабым для Хави Диаса, и вратарь легко поймал мяч.
35
Файсал Шуайб (Интер Эскальдес) оказался в офсайде, и боковой судья поднял флажок.
32
Свисток судьи почти утонул в оглушательном гуле стадиона. Александру Чикаулцэу («Университатя» Крайова) устанавливает мяч для исполнения штрафного удара со средней дистанции.
29
Игроки Интер Эскальдес красиво перепасовываются и выжидают удобный момент для начала атаки, но вот ошибка и потеря мяча.
26🟨
Давид Лопес (Интер Эскальдес) испытал терпение арбитра Христа Вергетиса и получил желтую карточку за предыдущий фол.
26
Александру Чикалдэу (Унив. Крайова) готовится выполнить опасную подачу с углового в штрафную площадь.
25
Никушор Банку (Унив. Крайова) попытался отдать пас партнеру из-за пределов штрафной, но защита соперника сыграла быстро и ликвидировала угрозу.
25
64:36 – текущее соотношение владения мячом.
22
Христос Вергетис не остался равнодушен к грубой игре Доми Берланги («Интер Эскальдес») и дал свисток.
19🟨
Игра остановлена. Александр Романчук («Унив. Крайова») получил желтую карточку. Теперь ему нужно быть осторожнее.
16
Доми Берланга (Интер Эскальдес) отлично обработал неточную передачу у линии штрафной и низом пробил по центру ворот. Лаурентиу Попеску был не на месте, но в прыжке совершил великолепный сейв.
13
Унив. Крайова контролирует мяч, они делают несколько пасов и ждут удобного момента для удара.
11
Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. Унив. Крайова получает шанс создать опасный момент у ворот соперника.
8
Игра остановлена, так как Суле (Интер Эскальдес) оказался в офсайде.
50-2
Великолепный гол! Штефан Байарам («Университатя» Крайова) ловко ворвался в штрафную и отправил поданный мяч в нижний правый угол ворот, а вратарь остался в полном недоумении!
30-1
Гол! Ассад Аль-Хамлави («Университатя Крайова») замкнул великолепную передачу Карлоса Моры и головой с близкого расстояния легко переиграл вратаря. 0:1.
1
Первый тайм начался.
21:46
Игроки на поле, и Университатя Крайова вводит мяч в игру.
21:45
Сегодняшний матч обслужит Христос Вергетис.
21:45
Вы можете ознакомиться с составами перед началом матча в текстовой трансляции.
21:45
Добро пожаловать, дорогие болельщики, на нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы скоро будут объявлены, так что устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь к просмотру игры.
Интер ЭскальдесУниверситатя КрайоваЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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