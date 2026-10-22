Хетафе — Лугано: составы и текстовая трансляция

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Хетафе — Лугано: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: ХетафеЛугано. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хетафе»: 13. Сория Д., 5. Абкара А., 20. Азон И., 3. Давинчи, 2. Джене (капитан), 16. Франчо, 21. Гарсия А., 17. Кико Фемения, 9. Майораль Б., 28. Риско А., 26. Валу Ж.

Запасные «Хетафе»: 15. Боселли С., 35. Феррер Д., 8. Гудель Н., 1. Летачек Й., 6. Мартин М., 22. Мохика Х., 10. Сатриано М., 4. Сазонов С., 11. Терратс Р., 19. Унал Э.

Главный тренер «Хетафе»: Бордалас Хименес Х.

Стартовый состав «Лугано»: 16. фон Бальмос Д. (капитан), 9. Аети А., 25. Бислими У., 21. Симиньяни Я., 3. Делькруа Х., 27. дос Сантос Д., 8. Гргич А., 17. Май Л., 30. Монкада Д., 6. Пападопулос А., 46. Занотти М.

Запасные «Лугано»: 7. Алиоски Э., 91. Беренс К., 22. Кастро Эспиноса Б. Д., 28. Гебхардт Ф., 2. Каримов Б., 4. Келвин Д., 14. Кендуси А., 26. Маркес М., 99. Мина Д., 24. Пильстрем Э.

Главный тренер «Лугано»: Крочи-Торти М.

Прямая трансляция1-3 LIVE
49
Хуан Асон Монсон (Хетафе) оказывается в офсайде. Он мог вырваться на свободное пространство за спинами защитников, но начал движение слишком рано.
47
Неманья Гудель (Хетафе) нанес мощный удар, но мяч пролетел рядом с правой штангой.
46🔁
Замена в перерыве. Андрес Гарсия (Хетафе) больше не играет, вместо него на поле выходит Мартин Сатриано.
46🔁
Команды вернулись на поле на второй тайм, и у нас есть замена. Хосе Бордалас Хименес дает шанс Рамону Терратсу, а Абдель Абкар (Хетафе) покидает поле.
46🔁
Хосе Бордалас Хименес решил сделать замену в перерыве. Йохан Мохика вышел на поле, он заменил Давинчи («Хетафе»).
46🔁
После перерыва произошла замена. Неманья Гудель вышел на поле вместо Альберто Риско Алькантары (Хетафе).
46
Второй тайм начался.
45+1
Альбиан Аети (Лугано) нанес низовой удар из-за пределов штрафной, но удача отвернулась от него. Отличный сейв Давида Сории помешал мячу влететь по центру ворот.
45+2
Арбитр дал свисток об окончании первого тайма, и футболисты направляются в раздевалки.
45+1
Андрес Гарсия (Хетафе) пробил по воротам, но его удар пришелся мимо цели.
45
Коллегиально к матчу добавлено как минимум 1 минута.
36
Иван Азон Монсон (Хетафе) упустил голевой момент! Он нанес отличный удар головой из штрафной, но ему не хватило точности, и мяч прошел рядом с левой штангой.
35
Мяч пошел верхом, и после того как Альбиан Аети (Лугано) не смог его обуздать, он попал ему в руку, судья зафиксировал нарушение.
33
Давинчи (Хетафе) мощно пробил издали по центру ворот, но Давид фон Балльмос без труда завладел мячом.
261-3
Мяч в сетке! Альбиан Ахети (Лугано) великолепным ударом из-за пределов штрафной направляет мяч в левый нижний угол, вратарь бессилен. Дерек Монкада отдает голевую передачу. Какое великолепное завершение! 1:3.
25
Давинчи (Хетафе) пробил по воротам, но его удар прошел значительно мимо левой штанги.
24
Судья и его помощник показали на угловой флажок. У «Хетафе» будет шанс создать опасный момент у ворот соперника.
23
Маттиа Занотти (Лугано) оказался в офсайде, и боковой судья поднял флажок.
23🟨
Желтая карточка. Борха Майораль («Хетафе») наказан предупреждением за грубую игру против соперника.
21
Подачу с углового в исполнении Хетафе уверенными действиями пресек вратарь Лугано Давид фон Балльмос.
20
Благодаря хорошей игре защитника на выносе, угловой для Хетафе закончился безрезультатно.
20🟨
Атилла Караоглан показал жёлтую карточку Урану Бислими (Лугано) за грубую игру.
17
Лукас Май (Лугано) пробил по воротам, но мяч пролетел мимо цели и ушел за пределы поля.
17
Лугано не смог извлечь пользу из углового, защитники вынесли мяч на чужую половину поля.
16
Даниэль Дос Сантос (Лугано) пробил из-за пределов штрафной, но его удар заблокировали.
15
Уран Бислими (Лугано) мощно пробил из-за пределов штрафной, но его удар заблокировал защитник. Лугано здорово сыграл и заработал угловой.
15
Благодаря великолепному отбору защитника, угловой Лугано ни к чему не привел.
13🟨
О чем думал Янис Симиньяни (Лугано)? Он не уйдет от наказания за этот поступок. Судья показывает ему желтую карточку.
12
Иван Азон Монзон (Хетафе) высоко выпрыгнул после отличной передачи и пробил головой! Его удар прошел намного выше ворот. Слабый удар!
71-2
Гол! Янис Симиньяни (Лугано) подобрал бесхозный мяч в штрафной и точно пробил в правый угол, переиграв вратаря. Он сократил отставание в счете до 1:2.
6
Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указал на угловой флажок. Угловой в пользу Хетафе.
6
Хетафе получил шанс забить после углового, но защитник вынес мяч.
5
Иван Азон Монсон (Хетафе) нанёс мощный удар в верхний угол ворот, но пробить Давида фон Балльмоса непросто, он совершил великолепный сейв и отбил мяч. Хетафе подает угловой.
4
Мяч ушел за пределы поля. «Хетафе» получает шанс забить с углового.
31-1
ГОЛ! Альбиан Аети (Лугано) первым успел к навесу и корпусом переправил мяч в сетку ворот.
21-0
Иван Азон Монсон (Хетафе) прорвался сквозь оборону и великолепным ударом из-за пределов штрафной точно отправил мяч в правый угол ворот, забив потрясающий гол!
1
Матч начался, сегодняшняя игра стартовала прямо сейчас.
21:47
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. С центра поля мяч разыграет «Лугано».
21:45
Сегодняшний матч будет обслуживать Атилла Караоглан.
21:45
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
21:45
Матч: Хетафе - Лугано. Счет: -. Комментарий: Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию. Мы постараемся подробно рассказать вам о событиях на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
ХетафеЛуганоЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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