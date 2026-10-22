Хетафе — Лугано: составы и текстовая трансляция

49
Хуан Асон Монсон (Хетафе) оказывается в офсайде. Он мог вырваться на свободное пространство за спинами защитников, но начал движение слишком рано.
47
Неманья Гудель (Хетафе) нанес мощный удар, но мяч пролетел рядом с правой штангой.
46🔁
Замена в перерыве. Андрес Гарсия (Хетафе) больше не играет, вместо него на поле выходит Мартин Сатриано.
46🔁
Команды вернулись на поле на второй тайм, и у нас есть замена. Хосе Бордалас Хименес дает шанс Рамону Терратсу, а Абдель Абкар (Хетафе) покидает поле.
46🔁
Хосе Бордалас Хименес решил сделать замену в перерыве. Йохан Мохика вышел на поле, он заменил Давинчи («Хетафе»).
46🔁
После перерыва произошла замена. Неманья Гудель вышел на поле вместо Альберто Риско Алькантары (Хетафе).
45+1
Альбиан Аети (Лугано) нанес низовой удар из-за пределов штрафной, но удача отвернулась от него. Отличный сейв Давида Сории помешал мячу влететь по центру ворот.
45+2⏱
Арбитр дал свисток об окончании первого тайма, и футболисты направляются в раздевалки.
45+1
Андрес Гарсия (Хетафе) пробил по воротам, но его удар пришелся мимо цели.
45
Коллегиально к матчу добавлено как минимум 1 минута.
36
Иван Азон Монсон (Хетафе) упустил голевой момент! Он нанес отличный удар головой из штрафной, но ему не хватило точности, и мяч прошел рядом с левой штангой.
35
Мяч пошел верхом, и после того как Альбиан Аети (Лугано) не смог его обуздать, он попал ему в руку, судья зафиксировал нарушение.
33
Давинчи (Хетафе) мощно пробил издали по центру ворот, но Давид фон Балльмос без труда завладел мячом.
26⚽1-3
Мяч в сетке! Альбиан Ахети (Лугано) великолепным ударом из-за пределов штрафной направляет мяч в левый нижний угол, вратарь бессилен. Дерек Монкада отдает голевую передачу. Какое великолепное завершение! 1:3.
25
Давинчи (Хетафе) пробил по воротам, но его удар прошел значительно мимо левой штанги.
24
Судья и его помощник показали на угловой флажок. У «Хетафе» будет шанс создать опасный момент у ворот соперника.
23
Маттиа Занотти (Лугано) оказался в офсайде, и боковой судья поднял флажок.
23🟨
Желтая карточка. Борха Майораль («Хетафе») наказан предупреждением за грубую игру против соперника.
21
Подачу с углового в исполнении Хетафе уверенными действиями пресек вратарь Лугано Давид фон Балльмос.
20
Благодаря хорошей игре защитника на выносе, угловой для Хетафе закончился безрезультатно.
20🟨
Атилла Караоглан показал жёлтую карточку Урану Бислими (Лугано) за грубую игру.
17
Лукас Май (Лугано) пробил по воротам, но мяч пролетел мимо цели и ушел за пределы поля.
17
Лугано не смог извлечь пользу из углового, защитники вынесли мяч на чужую половину поля.
16
Даниэль Дос Сантос (Лугано) пробил из-за пределов штрафной, но его удар заблокировали.
15
Уран Бислими (Лугано) мощно пробил из-за пределов штрафной, но его удар заблокировал защитник. Лугано здорово сыграл и заработал угловой.
15
Благодаря великолепному отбору защитника, угловой Лугано ни к чему не привел.
13🟨
О чем думал Янис Симиньяни (Лугано)? Он не уйдет от наказания за этот поступок. Судья показывает ему желтую карточку.
12
Иван Азон Монзон (Хетафе) высоко выпрыгнул после отличной передачи и пробил головой! Его удар прошел намного выше ворот. Слабый удар!
7⚽1-2
Гол! Янис Симиньяни (Лугано) подобрал бесхозный мяч в штрафной и точно пробил в правый угол, переиграв вратаря. Он сократил отставание в счете до 1:2.
6
Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указал на угловой флажок. Угловой в пользу Хетафе.
6
Хетафе получил шанс забить после углового, но защитник вынес мяч.
5
Иван Азон Монсон (Хетафе) нанёс мощный удар в верхний угол ворот, но пробить Давида фон Балльмоса непросто, он совершил великолепный сейв и отбил мяч. Хетафе подает угловой.
4
Мяч ушел за пределы поля. «Хетафе» получает шанс забить с углового.
3⚽1-1
ГОЛ! Альбиан Аети (Лугано) первым успел к навесу и корпусом переправил мяч в сетку ворот.
2⚽1-0
Иван Азон Монсон (Хетафе) прорвался сквозь оборону и великолепным ударом из-за пределов штрафной точно отправил мяч в правый угол ворот, забив потрясающий гол!
1⏱
Матч начался, сегодняшняя игра стартовала прямо сейчас.
21:47
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. С центра поля мяч разыграет «Лугано».
21:45
Сегодняшний матч будет обслуживать Атилла Караоглан.
21:45
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
21:45
Матч: Хетафе - Лугано. Счет: -. Комментарий: Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию. Мы постараемся подробно рассказать вам о событиях на поле. До начала матча осталось совсем немного времени.
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