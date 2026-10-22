Хетафе — Лугано: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Хетафе — Лугано. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хетафе»: 13. Сория Д., 5. Абкара А., 20. Азон И., 3. Давинчи, 2. Джене (капитан), 16. Франчо, 21. Гарсия А., 17. Кико Фемения, 9. Майораль Б., 28. Риско А., 26. Валу Ж.

Запасные «Хетафе»: 15. Боселли С., 35. Феррер Д., 8. Гудель Н., 1. Летачек Й., 6. Мартин М., 22. Мохика Х., 10. Сатриано М., 4. Сазонов С., 11. Терратс Р., 19. Унал Э.

Главный тренер «Хетафе»: Бордалас Хименес Х.

Стартовый состав «Лугано»: 16. фон Бальмос Д. (капитан), 9. Аети А., 25. Бислими У., 21. Симиньяни Я., 3. Делькруа Х., 27. дос Сантос Д., 8. Гргич А., 17. Май Л., 30. Монкада Д., 6. Пападопулос А., 46. Занотти М.

Запасные «Лугано»: 7. Алиоски Э., 91. Беренс К., 22. Кастро Эспиноса Б. Д., 28. Гебхардт Ф., 2. Каримов Б., 4. Келвин Д., 14. Кендуси А., 26. Маркес М., 99. Мина Д., 24. Пильстрем Э.

Главный тренер «Лугано»: Крочи-Торти М.