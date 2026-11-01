Хетафе — Севилья: составы и текстовая трансляция

·26·Спорт
Хетафе — Севилья: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Хетафе — Севилья. Начало матча: 1 ноября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хетафе»: 13. Сория Д., 15. Боселли С., 14. Карвахаль Д., 2. Джене, 16. Франчо, 21. Гарсия А., 8. Гудель Н., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 19. Унал Э., 26. Валу Ж.

Запасные «Хетафе»: 5. Абкара А., 20. Азон И., 36. Данфаха И. К., 3. Давинчи, 35. Феррер Д., 17. Кико Фемения, 1. Летачек Й., 23. Мангала О., 9. Майораль Б., 28. Риско А., 4. Сазонов С.

Главный тренер «Хетафе»: Бордалас Хименес Х.

Стартовый состав «Севилья»: 1. Влаходимос О., 6. Агуме Л., 5. Кастрин, 20. Коррейя Ф., 21. Эджуке Ч., 24. Фофана Ю., 2. Иглесиас Х., 16. Ромеро И., 4. Салас К., 19. Стассен Л., 17. Суасо Г.

Запасные «Севилья»: 14. Буэно М., 15. Кардосо Ф., 22. Кармона Х. А., 3. Диас Х., 13. Фран, 7. Гонсалес А., 18. Гуриди Х., 8. Кочорашвили Г., 10. Пеке, 12. Санганте А., 9. Уре Р., 11. Варгас Р.

Главный тренер «Севилья»: Гарсия Л.

ХетафеСевильяЛа Лига
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Атлетик Бильбао — Хетафе: составы и текстовая трансляцияАтлетик Бильбао — Хетафе: составы и текстовая трансляция25 октября 16:52Хетафе — Райо Вальекано: составы и текстовая трансляцияХетафе — Райо Вальекано: составы и текстовая трансляция19 октября 22:57Севилья — Осасуна: составы и текстовая трансляцияСевилья — Осасуна: составы и текстовая трансляция26 октября 23:48Реал Мадрид — Севилья: составы и текстовая трансляцияРеал Мадрид — Севилья: составы и текстовая трансляция18 октября 23:54Какую оценку получил Бехруз Каримов в матче против «Хетафе»? (Подробности)Какую оценку получил Бехруз Каримов в матче против «Хетафе»? (Подробности)23 октября 17:39«Лугано» с Бехрузом Каримовым в составе забил 5 голов в ворота «Хетафе» в Мадриде«Лугано» с Бехрузом Каримовым в составе забил 5 голов в ворота «Хетафе» в Мадриде23 октября 07:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»