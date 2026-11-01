Хетафе — Севилья: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Хетафе — Севилья. Начало матча: 1 ноября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хетафе»: 13. Сория Д., 15. Боселли С., 14. Карвахаль Д., 2. Джене, 16. Франчо, 21. Гарсия А., 8. Гудель Н., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 19. Унал Э., 26. Валу Ж.

Запасные «Хетафе»: 5. Абкара А., 20. Азон И., 36. Данфаха И. К., 3. Давинчи, 35. Феррер Д., 17. Кико Фемения, 1. Летачек Й., 23. Мангала О., 9. Майораль Б., 28. Риско А., 4. Сазонов С.

Главный тренер «Хетафе»: Бордалас Хименес Х.

Стартовый состав «Севилья»: 1. Влаходимос О., 6. Агуме Л., 5. Кастрин, 20. Коррейя Ф., 21. Эджуке Ч., 24. Фофана Ю., 2. Иглесиас Х., 16. Ромеро И., 4. Салас К., 19. Стассен Л., 17. Суасо Г.

Запасные «Севилья»: 14. Буэно М., 15. Кардосо Ф., 22. Кармона Х. А., 3. Диас Х., 13. Фран, 7. Гонсалес А., 18. Гуриди Х., 8. Кочорашвили Г., 10. Пеке, 12. Санганте А., 9. Уре Р., 11. Варгас Р.

Главный тренер «Севилья»: Гарсия Л.