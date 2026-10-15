В Суперлиге стартовали матчи 24-го тура — результаты и основные подробности

В узбекской футбольной Суперлиге дан официальный старт решающей стадии — матчам 24-го тура. В первый игровой день в Андижане и Гузаре прошли два интересных и упорных противостояния.

Интересно, что в обеих встречах клубы, игравшие на выезде, одержали победы с минимальным счетом 1:0 и завоевали важные очки.

«Андижан» уступил «Кызылкуму» на своем поле

Команда «Андижан» (30 очков), занимающая 10-е место в турнирной таблице, принимала у себя дома «Кызылкум» (33 очка), расположившийся на 8-й строчке:

Решающая минута: Судьбу матча решил единственный гол, забитый на 38-й минуте игроком навоийцев Отабеком Джуракузиевым ;

Давление в игре: Во втором тайме хозяева поля бросили в бой опытных игроков, таких как Драган Черан, Азиз Тургунбоев и Бекзод Сулаймонов, и как ни пытались переломить ситуацию, оборона гостей сыграла надежно и удержала победный счет.

Суперлига. 24-й тур

«Андижан» — «Кызылкум» 0:1

Гол: Отабек Джуракузиев (38).

«Андижан»: Элдор Адхамов, Одилбек Абдумаджидов, Пулатхужа Холдорхонов (Бекзод Сулаймонов, 61), Хумоюнмирзо Иминов, Абдурахмон Комилов (Абдулвохид Гуломов, 73), Неманья Чаласан, Дамир Темиров (Мухаммадкарим Тоиров, 61), Усмонали Имоналиев, Мартин Боаке (Драган Черан, 77), Дониёр Абдуманнопов (Азиз Тургунбоев, 73), Рустам Турдимуродов.

«Кызылкум»: Фарход Рахматов, Шахзодбек Рахматуллаев, Ислом Кенжабоев (Аббосбек Абдугоффоров, 77), Никола Кумбурович, Джамбули Жигаури (Самандар Шукуруллаев, 77), Нодирхон Нематхонов, Гиёсжон Ризакулов, Руслан Розиев, Дуглас Майкон, Диёр Рахматиллоев, Отабек Джуракузиев.

Алмалыкцы проявили характер в Гузаре: гол на 84-й минуте

Второй матч тура прошел в Гузаре. Занимающий последнее место в турнирной таблице «Машъал» (4 очка, 16-е место) оказал серьезное сопротивление претенденту на первую четверку — команде АГМК (39 очков, 4-е место):

Жесткое сопротивление: Хозяева защищались большими силами и практически до конца матча сохраняли свои ворота в неприкосновенности;

Гол Асадбека Собиржонова: Подопечные Мирджалола Касымова лишь на 84-й минуте сумели взломать защитные редуты соперника — вышедший на замену Асадбек Собиржонов забил гол и принес алмалыкцам ценные три очки.

«Машъал» — АГМК 0:1

Гол: Асадбек Собиржонов (84).

«Машъал»: Владислав Русанов, Комилжон Тахиддинов, Жавохир Убайдуллаев (Сардор Абдураимов, 46), Махмуд Журабаев (Исомиддин Нусратов, 14), Тохир Тухтасинов, Ифеани Ифеани, Огабек Абдирахимов, Фирдавс Жовлиев, Мухаммадали Боймуродов (Зафар Акрамов, 52), Ахрорбек Рахимов (Эргаш Исмоилов, 46), Бобир Аскаров.

АГМК: Хамидулло Абдунабиев, Миржамол Касымов (Сияваш Хагназари, 63), Георги Папава, Авазбек Улмасалиев (Аброр Саримсоков, 46), Азиз Холмуродов, Элдор Бегимов, Хазрат Турсункулов (Нодир Абдураззаков, 46), Саидафзалхон Ахроров (Ахмадулло Мукумжонов, 69), Арихиро Сентоку, Аброр Каримов, Иван Пешич (Асадбек Собиржонов, 46).

После этих результатов АГМК продолжил преследование лидеров таблицы, а «Кызылкум» благодаря выездной победе еще больше укрепил свои позиции в середине таблицы. Оставшиеся матчи 24-го тура также обещают быть напряженными.