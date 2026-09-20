«4-минутное чудо в Джизаке»: АГМК волевым путем одолел «Согдиану»!

·39·Спорт
«4-минутное чудо в Джизаке»: АГМК волевым путем одолел «Согдиану»!

Еще одно важное противостояние в рамках 22-го тура Суперлиги Узбекистана подарило болельщикам настоящий камбэк и драму последних минут. В напряженном и бескомпромиссном матче в Джизаке «Согдиана» принимала алмалыкский АГМК. Судьба встречи, долгое время проходившей под диктовку хозяев поля, кардинально изменилась за последние 7 минут и завершилась драматичной волевой победой гостей со счетом 2:1. На 25-й минуте в составе хозяев отличился Филип Иванович, выведший джизакцев вперед.

Улугбек Бакаев и его подопечные сумели удерживать минимальное преимущество почти 80 минут, однако команда Миржалола Касымова проявила настоящий характер на последних минутах. На 83-й минуте Георгий Папава восстановил равновесие, а спустя 4 минуты, на 87-й, Нодир Абдураззаков забил победный мяч, принеся «горнякам» важнейшие три очка. После этой победы АГМК довел количество своих очков до 35 и поднялся на 5-е место в турнирной таблице; «Согдиана», оставшись с 28 очками, расположилась на 10-й строчке.

И так, как «Согдиана» упустила победу на последних минутах, как повлияла на исход матча четверная ротация Миржалола Касымова в начале второго тайма и насколько укрепил АГМК свои шансы в борьбе за призовые места?

«Гол Ивановича и 4-минутный бенефис»: Хроника матча в Джизаке

Самые важные моменты и поворотные точки матча:

  • Первый удар от Ивановича: На 25-й минуте легионер Филип Иванович воспользовался пробоиной в обороне соперника и вывел хозяев вперед;

  • Долгая оборона «Согдианы»: Открыв счет, джизакская команда сделала ставку на дисциплинированную защиту и долгое время успешно нейтрализовала атаки АГМК;

  • Решительное решение Касымова: С началом второго тайма тренерский штаб АГМК сразу выпустил на поле 4 футболистов (Каримова, Сентоку, Абдунабиева и Собиржонова), усилив давление;

  • Перелом на 83-й минуте: Георгий Папава проявил активность в штрафной площади и сделал счет 1:1;

  • Победная точка от Абдураззакова: Всего 4 минуты спустя, на 87-й минуте, Нодир Абдураззаков стал автором победного гола гостей, установив окончательный счет (1:2).

Суперлига, 22-й тур: Статистическое сравнение матча «Согдиана» — АГМК

Основные показатели команд в матче и их положение в турнирной таблице:

Показатели и критерии

«Согдиана» (Хозяева)

АГМК (Гости)

Итоговый счет

1

2

Авторы голов

Ф. Иванович 25

Г. Папава 83, Н. Абдураззаков 87

Набранные очки

28 очков

35 очков (Вошли в топ-5)

Место в турнирной таблице

10-е место

Поднялись на 5-е место

Основные вратари

Митрович

Абдунабиев

Тактические изменения

Замены на 46-й, 65-й и 71-й минутах

Четверная ротация в перерыве и двойная на 74-й минуте

Футбольный анализ: Специалисты о тактике Миржалола Касымова

Выводы отечественных футбольных экспертов и обозревателей:

  • Глубина состава АГМК: Свежие силы, вышедшие на замену во втором тайме, резко взвинтили темп игры и сумели измотать защиту соперника;

  • Потеря концентрации в концовке: Несмотря на то, что «Согдиана» более 80 минут играла предельно дисциплинированно, из-за ошибок в обороне в конце матча она пропустила два мяча за 4 минуты;

  • Хладнокровие Папавы и Абдураззакова: Способность выжать максимум из моментов в решающие эпизоды свидетельствует о высоком индивидуальном мастерстве исполнителей в составе «горняков»;

  • Рывок в турнирной таблице: Эта волевая победа позволила алмалыкской команде с 35 очками подняться на 5-ю строчку и доказать, что она продолжает борьбу за призовые места и топ-3.

Это жаркое противостояние в Джизаке в очередной раз продемонстрировало несгибаемый дух АГМК и привычку подопечных Миржалола Касымова бороться до финального свистка.

А как считаете вы, стала ли причиной поражения «Согдианы» усталость в обороне или главную роль сыграли игроки АГМК, вышедшие на замену? Сможет ли набравший 35 очков АГМК пробиться в тройку лидеров в текущем сезоне? Оставляйте свои личные мнения и комментарии и делитесь анализом самых интересных матчей узбекского футбола со всеми друзьями-болельщиками!

СогдианаАГМКМиржалол КасымовНодир Абдураззаков
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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