В полуфинале Кубка Узбекистана встретились АГМК и «Навбахор». В матче, прошедшем на стадионе «Локомотив» в Ташкенте, победу со счетом 1:0 одержали наманганцы. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Джоэлем Коджо.

Этот результат дал «Навбахору» важное преимущество в борьбе за путевку в финал. АГМК же после поражения должен будет взять реванш в следующем этапе, чтобы сохранить шансы на успех в турнире.

Джоэль Коджо забил в первом тайме

Единственный гол в матче был забит на 21-й минуте. Нападающий «Навбахора» Джоэль Коджо поразил ворота соперника и вывел свою команду вперед.

После этого АГМК пытался сравнять счет. Однако в оставшееся время матча голов забито не было, и наманганцы удержали минимальную победу.

Составы и замены в матче

Главный тренер АГМК выпустил на поле следующих футболистов:

Джавохир Ильясов, Мирджамол Касымов, Георгий Папава, Авазбек Улмасалиев, Дилшодбек Ахмадалиев, Асадбек Собиржонов, Нодирбек Абдураззаков, Саидафзалхон Ахроров, Аброр Каримов, Иван Пешич и Сияваш Хакназари.

«Навбахор» начал встречу в следующем составе:

Уткир Юсупов, Ислом Маматказин, Руслан Джиянов, Диёр Холматов, Бенджамин Тейди, Мухаммадали Гиёсов, Умар Адхамзода, Джоэль Коджо, Жасур Джалолиддинов, Георгий Джгереная и Мухаммадкодир Хамралиев.

По ходу игры обе команды провели ряд замен. В составе АГМК вместо Мирджамола Касымова, Саидафзалхона Ахророва, Асадбека Собиржонова и Сияваша Хакназари на поле вышли запасные игроки. «Навбахор» также заменил Джоэля Коджо и Мухаммадали Гиёсова.

В матче было показано шесть желтых карточек

В ходе встречи судья вынес футболистам шесть предупреждений.

В составе АГМК желтыми карточками были наказаны Асадбек Собиржонов на 18-й минуте, Сияваш Хакназари на 40-й, Саидафзалхон Ахроров на 41-й, Георгий Папава на 60-й и Дилшодбек Ахмадалиев на 88-й минуте.

Представитель «Навбахора» Ислом Маматказин был предупрежден на 44-й минуте.

Протокол матча

Показатель Данные Турнир Кубок Узбекистана Этап Полуфинал Матч АГМК — «Навбахор» Счет 0:1 Гол Джоэль Коджо — 21-я минута Стадион «Локомотив» Город Ташкент Время начала 18:15

Для «Навбахора» теперь главная задача — удержать добытое преимущество и оформить путевку в финал. АГМК же, несмотря на поражение, должен продолжить борьбу за возможность выхода в решающий этап.