Кубок Узбекистана: «Навбахор» обыграл АГМК в Ташкенте и вышел в финал
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- В полуфинале Кубка Узбекистана на стадионе «Локомотив» в Ташкенте команда «Навбахор» одержала победу над АГМК со счетом 1:0.
- Единственный гол в матче на 21-й минуте забил нападающий «Навбахора»
- Джоэль Коджо.
- Этот результат обеспечил «Навбахору» важное преимущество для выхода в финал. В ходе игры арбитры показали в общей сложности пять желтых карточек.
В полуфинале Кубка Узбекистана встретились АГМК и «Навбахор». В матче, прошедшем на стадионе «Локомотив» в Ташкенте, победу со счетом 1:0 одержали наманганцы. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Джоэлем Коджо.
Этот результат дал «Навбахору» важное преимущество в борьбе за путевку в финал. АГМК же после поражения должен будет взять реванш в следующем этапе, чтобы сохранить шансы на успех в турнире.
Джоэль Коджо забил в первом тайме
Единственный гол в матче был забит на 21-й минуте. Нападающий «Навбахора» Джоэль Коджо поразил ворота соперника и вывел свою команду вперед.
После этого АГМК пытался сравнять счет. Однако в оставшееся время матча голов забито не было, и наманганцы удержали минимальную победу.
Составы и замены в матче
Главный тренер АГМК выпустил на поле следующих футболистов:
Джавохир Ильясов, Мирджамол Касымов, Георгий Папава, Авазбек Улмасалиев, Дилшодбек Ахмадалиев, Асадбек Собиржонов, Нодирбек Абдураззаков, Саидафзалхон Ахроров, Аброр Каримов, Иван Пешич и Сияваш Хакназари.
«Навбахор» начал встречу в следующем составе:
Уткир Юсупов, Ислом Маматказин, Руслан Джиянов, Диёр Холматов, Бенджамин Тейди, Мухаммадали Гиёсов, Умар Адхамзода, Джоэль Коджо, Жасур Джалолиддинов, Георгий Джгереная и Мухаммадкодир Хамралиев.
По ходу игры обе команды провели ряд замен. В составе АГМК вместо Мирджамола Касымова, Саидафзалхона Ахророва, Асадбека Собиржонова и Сияваша Хакназари на поле вышли запасные игроки. «Навбахор» также заменил Джоэля Коджо и Мухаммадали Гиёсова.
В матче было показано шесть желтых карточек
В ходе встречи судья вынес футболистам шесть предупреждений.
В составе АГМК желтыми карточками были наказаны Асадбек Собиржонов на 18-й минуте, Сияваш Хакназари на 40-й, Саидафзалхон Ахроров на 41-й, Георгий Папава на 60-й и Дилшодбек Ахмадалиев на 88-й минуте.
Представитель «Навбахора» Ислом Маматказин был предупрежден на 44-й минуте.
Протокол матча
Показатель
Данные
Турнир
Кубок Узбекистана
Этап
Полуфинал
Матч
АГМК — «Навбахор»
Счет
0:1
Гол
Джоэль Коджо — 21-я минута
Стадион
«Локомотив»
Город
Ташкент
Время начала
18:15
Для «Навбахора» теперь главная задача — удержать добытое преимущество и оформить путевку в финал. АГМК же, несмотря на поражение, должен продолжить борьбу за возможность выхода в решающий этап.
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