Невероятный камбэк в Фергане: «Нефтчи» вырвал победу на 90+8-й минуте

·96·Спорт
Невероятный камбэк в Фергане: «Нефтчи» вырвал победу на 90+8-й минуте

В 27-м туре Суперлиги Узбекистана один из главных претендентов на чемпионство, ферганский «Нефтчи» принимал на своем поле алмалыкский АГМК. Матч, прошедший на глазах у местных болельщиков, стал одним из самых драматичных и неожиданных по развязке в истории узбекского футбола.

Судьба встречи полностью перевернулась в последние минуты основного времени и в компенсированное арбитром время — хозяева за 10 минут превратили поражение в победу.

Хроника шокирующей 10-минутки и триллера

Хотя большую часть матча счет оставался нераспечатанным, перед самым финальным свистком начался настоящий голевой дождь:

  • Пенальти Папавы на 88-й минуте: После фола защитника Абдуганиева в штрафной площади легионер АГМК Георгий Папава реализовал пенальти и вывел гостей вперед — 0:1;

  • Молниеносный ответ Сарсенбаева на 90-й минуте: Ферганцы, пропустив гол, не сдались. Вышедший на замену Нурбек Сарсенбаев воспользовался неразберихой в обороне соперника и восстановил равновесие — 1:1;

  • Роковой удар Гиясова на 90+8-й минуте: На восьмой добавленной минуте Хуршид Гиясов забил победный гол в ворота АГМК, приведя стадион в экстаз — 2:1.

Протокол матча и составы

  • Суперлига. 27-й тур

    «Нефтчи» — АГМК 2:1

    Голы: Сарсенбаев (90), Гиясов (90+8) — Папава (88, пен.).

    Предупреждения: Каримов (47), Ратиньо (74), Абдуганиев (87).

  • «Нефтчи»: Эргашев, Алибоев, Исмоилов, Йовович, Искандеров, Абдуганиев, Перица (Сарсенбаев, 60), Гафуров, Одилов (Ратиньо, 72), Сайфиев, Куао.

  • АГМК: Абдунабиев, Папава, Улмасалиев, Ахмадалиев, Турдиалиев, Собиржонов, Абдураззаков (Холмуродов, 46), Мукумжонов, Каримов, Пешич, Хакназари (Сентоку, 75).

Решающий шаг в чемпионской гонке

Этот невероятный камбэк еще больше приблизил ферганскую команду к золотым медалям:

  • «Нефтчи» — лидер с 61 очком: Три очка, добытые в тяжелейшем матче, довели количество очков ферганцев до 61 и укрепили их преимущество на первой строчке турнирной таблицы;

  • АГМК на 4-м месте: Алмалыкцы, драматично упустившие победу, остались на 4-й позиции в таблице с 45 очками.

НефтчиАГМКФерганаУзбекистанХуршид Гиясов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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