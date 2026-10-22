Пльзень — ЛЕВСКИ СОФИЯ: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Пльзень — ЛЕВСКИ СОФИЯ. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Пльзень»: 44. Вигеле Ф., 99. Мемич А., 40. Две С., 3. Вавро Д., 2. Палищак Т., 6. Черв Л., 18. Ладра Т., 19. Суаре К., 17. Грошовски П. (капитан), 25. Кабонго К., 9. Висински Д.

Запасные «Пльзень»: 14. Доски М., 23. Фаал Б., 29. Габриэл А., 7. Лавал С., 20. Панос Я., 36. Пиргич С., 98. Пребсл Ф., 12. Сойка А., 5. Спачил К., 1. Тапай Д., 10. Туре М., 11. Выдра М.

Главный тренер «Пльзень»: Ковач Р.

Стартовый состав «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: 92. Вуцов С., 21. Невеш А., 50. Димитров К. (капитан), 4. Макун К., 3. Майкон, 8. Груич М., 19. Мубарик М., 22. Сула М., 35. Сержиньо, 17. Эвертон Бала, 7. Рейналдо.

Запасные «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: 47. Бурас А., 20. Сентельес А., 2. Эверттон С., 27. Куссо Д., 78. Луков М., 11. Око-Флекс А., 9. Переа Х., 31. Серафимов Н., 28. Стоянчов С., 1. Владимиров О.

Главный тренер «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: Веласкес Х.