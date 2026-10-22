Пльзень — ЛЕВСКИ СОФИЯ: составы и текстовая трансляция

60🔁
Арбитр остановил игру, так как должна состояться замена: Патрик Грошовский покидает поле, вместо него выходит Стефан Пиргич (Плзень).
60🔁
Радослав Ковач решил сделать замену. Салим Лавал (Пльзень) выходит на поле вместо Дениса Висинского.
60🔁
Арбитр показывает, что пора освежить игру: Армстронг Око-Флекс («Левски» София) выходит на поле, а Мазир Сула отправляется отдыхать на скамейку.
55VAR
Вот решение ВАР по эпизоду с пенальти у Пльзни — ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ Пльзни НЕТ! Игра продолжается.
54VAR
В игре пауза, и главный судья Алехандро Эрнандес, судя по всему, получил сигнал по связи — он показывает, что с помощью ВАР проверит прежний эпизод с претензиями Плзеня на пенальти. Это может быть очень интересно!
53
Здесь один из игроков «Левски» сыграл рукой в штрафной площади, но арбитр показал продолжать игру!
52
Судья назначил угловой в пользу Пльзени.
51
Томаш Ладра (Пльзень) упустил отличный момент, его удар прошёл рядом с левой штангой.
50
Шейк Суаре (Плзень) сделал передачу в штрафную, но один из защитников сыграл внимательно и вынес мяч.
48
Левски София не смог замкнуть подачу с углового, а защитник вынес мяч подальше от ворот.
47
Рейналдо (Левски София) пробил из штрафной, но защитники заблокировали удар.
46
Лукаш Черв (Плзень) отобрал мяч у соперника, но арбитр зафиксировал фол и дал свисток. Он недоволен решением!
45+2⏱
Алехандро Эрнандес дал свисток, завершив первый тайм.
45
Командующим добавлена как минимум 1 минута.
44⚽0-1
Гол! Ужасная ошибка соперника позволила Эвертону Бала (Левски София) воспользоваться моментом, и он с близкого расстояния отправил мяч в сетку. 0:1.
39
Томаш Ладра (Пльзень) пробил по воротам из-за пределов штрафной, но удар неточный — мяч прошел рядом с левой штангой.
38
Мехди Мубарик (Левски София) грубо сыграл против соперника, и Алехандро Эрнандес дает свисток, фиксируя нарушение.
33
Кристоф Кабонго (Пльзень) принял отличную передачу, высоко выпрыгнул и мощным ударом головой направил мяч в сторону ворот! Его удар прошёл далеко от левой штанги. Очень неточный удар!
31
Томаш Ладра (Пльзень) нашел свободное пространство на фланге для подачи в штрафную, но передача должна была быть точнее, чтобы создать угрозу воротам соперника.
28
Шейк Суаре (Пльзень) пробил со штрафного, но удар получился неточным, мяч пролетел выше перекладины. Высоко, неточно и вообще некрасиво!
25
Вратарь парирует удар Майкона (Левски София) низом, игрок бил прямо по центру ворот.
23
Денис Висински (Пльзень) упал в штрафной площади, но арбитр сразу пресек все протесты игроков.
22
Светослав Вуцов показал отличное чтение игры, не позволив Амару Мемичу (Плзен) завладеть передачей из-за пределов штрафной и ликвидировав угрозу.
21
Томаш Ладра (Плзень) получил легкую травму, но, похоже, сможет продолжить игру.
20✚
Томаш Ладра (Пльзень) получил травму и лежит на поле, арбитр остановил игру для оказания медицинской помощи.
20🟨
Алехандро Эрнандес показал желтую карточку Мазиру Суле («Левски София») за грубую игру.
13
Амар Мемич (Плзен) получил короткую передачу в штрафной площади и пробил выше перекладины.
11
Лукаш Черв (Плзен) продвинулся вперед и пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел прямо по центру ворот и не создал проблем для Светослава Вуцова. Спокойный сейв.
10
Амар Мемич (Плзень) выполнил отличную передачу в штрафную площадь, но защитник соперника вынес мяч.
9
Сержиньо (Левски София) отдал пас вперед, но один из защитников его заблокировал.
4
Рейналдо (Левски София) мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но его удар заблокировал защитник.
1
Матч начинает «Левски София».
1⏱
Матч только что начался.
00:01
Матч начинает «Левски София».
00:00
Алехандро Эрнандес назначен главным арбитром на этот матч.
00:00
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00:00
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