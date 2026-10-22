Пльзень — ЛЕВСКИ СОФИЯ: составы и текстовая трансляция

·33·Спорт
Пльзень — ЛЕВСКИ СОФИЯ: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: ПльзеньЛЕВСКИ СОФИЯ. Начало матча: 23 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Пльзень»: 44. Вигеле Ф., 99. Мемич А., 40. Две С., 3. Вавро Д., 2. Палищак Т., 6. Черв Л., 18. Ладра Т., 19. Суаре К., 17. Грошовски П. (капитан), 25. Кабонго К., 9. Висински Д.

Запасные «Пльзень»: 14. Доски М., 23. Фаал Б., 29. Габриэл А., 7. Лавал С., 20. Панос Я., 36. Пиргич С., 98. Пребсл Ф., 12. Сойка А., 5. Спачил К., 1. Тапай Д., 10. Туре М., 11. Выдра М.

Главный тренер «Пльзень»: Ковач Р.

Стартовый состав «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: 92. Вуцов С., 21. Невеш А., 50. Димитров К. (капитан), 4. Макун К., 3. Майкон, 8. Груич М., 19. Мубарик М., 22. Сула М., 35. Сержиньо, 17. Эвертон Бала, 7. Рейналдо.

Запасные «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: 47. Бурас А., 20. Сентельес А., 2. Эверттон С., 27. Куссо Д., 78. Луков М., 11. Око-Флекс А., 9. Переа Х., 31. Серафимов Н., 28. Стоянчов С., 1. Владимиров О.

Главный тренер «ЛЕВСКИ СОФИЯ»: Веласкес Х.

Прямая трансляция0-1 LIVE
60🔁
Арбитр остановил игру, так как должна состояться замена: Патрик Грошовский покидает поле, вместо него выходит Стефан Пиргич (Плзень).
60🔁
Радослав Ковач решил сделать замену. Салим Лавал (Пльзень) выходит на поле вместо Дениса Висинского.
60🔁
Арбитр показывает, что пора освежить игру: Армстронг Око-Флекс («Левски» София) выходит на поле, а Мазир Сула отправляется отдыхать на скамейку.
55VAR
Вот решение ВАР по эпизоду с пенальти у Пльзни — ПЕНАЛЬТИ В ПОЛЬЗУ Пльзни НЕТ! Игра продолжается.
54VAR
В игре пауза, и главный судья Алехандро Эрнандес, судя по всему, получил сигнал по связи — он показывает, что с помощью ВАР проверит прежний эпизод с претензиями Плзеня на пенальти. Это может быть очень интересно!
53
Здесь один из игроков «Левски» сыграл рукой в штрафной площади, но арбитр показал продолжать игру!
52
Судья назначил угловой в пользу Пльзени.
51
Томаш Ладра (Пльзень) упустил отличный момент, его удар прошёл рядом с левой штангой.
50
Шейк Суаре (Плзень) сделал передачу в штрафную, но один из защитников сыграл внимательно и вынес мяч.
48
Левски София не смог замкнуть подачу с углового, а защитник вынес мяч подальше от ворот.
47
Рейналдо (Левски София) пробил из штрафной, но защитники заблокировали удар.
46
Лукаш Черв (Плзень) отобрал мяч у соперника, но арбитр зафиксировал фол и дал свисток. Он недоволен решением!
46
Второй тайм начался.
45+2
Алехандро Эрнандес дал свисток, завершив первый тайм.
45
Командующим добавлена как минимум 1 минута.
440-1
Гол! Ужасная ошибка соперника позволила Эвертону Бала (Левски София) воспользоваться моментом, и он с близкого расстояния отправил мяч в сетку. 0:1.
39
Томаш Ладра (Пльзень) пробил по воротам из-за пределов штрафной, но удар неточный — мяч прошел рядом с левой штангой.
38
Мехди Мубарик (Левски София) грубо сыграл против соперника, и Алехандро Эрнандес дает свисток, фиксируя нарушение.
33
Кристоф Кабонго (Пльзень) принял отличную передачу, высоко выпрыгнул и мощным ударом головой направил мяч в сторону ворот! Его удар прошёл далеко от левой штанги. Очень неточный удар!
31
Томаш Ладра (Пльзень) нашел свободное пространство на фланге для подачи в штрафную, но передача должна была быть точнее, чтобы создать угрозу воротам соперника.
28
Шейк Суаре (Пльзень) пробил со штрафного, но удар получился неточным, мяч пролетел выше перекладины. Высоко, неточно и вообще некрасиво!
25
Вратарь парирует удар Майкона (Левски София) низом, игрок бил прямо по центру ворот.
23
Денис Висински (Пльзень) упал в штрафной площади, но арбитр сразу пресек все протесты игроков.
22
Светослав Вуцов показал отличное чтение игры, не позволив Амару Мемичу (Плзен) завладеть передачей из-за пределов штрафной и ликвидировав угрозу.
21
Томаш Ладра (Плзень) получил легкую травму, но, похоже, сможет продолжить игру.
20
Томаш Ладра (Пльзень) получил травму и лежит на поле, арбитр остановил игру для оказания медицинской помощи.
20🟨
Алехандро Эрнандес показал желтую карточку Мазиру Суле («Левски София») за грубую игру.
13
Амар Мемич (Плзен) получил короткую передачу в штрафной площади и пробил выше перекладины.
11
Лукаш Черв (Плзен) продвинулся вперед и пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел прямо по центру ворот и не создал проблем для Светослава Вуцова. Спокойный сейв.
10
Амар Мемич (Плзень) выполнил отличную передачу в штрафную площадь, но защитник соперника вынес мяч.
9
Сержиньо (Левски София) отдал пас вперед, но один из защитников его заблокировал.
4
Рейналдо (Левски София) мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но его удар заблокировал защитник.
1
Матч начинает «Левски София».
1
Матч только что начался.
00:01
Матч начинает «Левски София».
00:00
Алехандро Эрнандес назначен главным арбитром на этот матч.
00:00
Вы можете ознакомиться с составами команд перед началом этой встречи в подробностях матча.
00:00
Здравствуйте и добро пожаловать на наш текстовый онлайн-трансляцию! Мы будем оперативно сообщать вам обо всем происходящем на поле. Стартовые составы будут объявлены совсем скоро.
ПльзеньЛЕВСКИ СОФИЯЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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