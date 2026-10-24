РБ Лейпциг — Эльверсберг: составы и текстовая трансляция

·19·Спорт
РБ Лейпциг — Эльверсберг: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: РБ ЛейпцигЭльверсберг. Начало матча: 24 октября, 18:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «РБ Лейпциг»: 1. Нюланд О., 6. Банзузи Э., 21. Эль-Айнауи Н., 3. Эстев М., 35. Финкгрефе М., 27. Гомис Т., 39. Хенрикс Б., 30. Максимович А., 7. Нуса А., 4. Орбан В., 20. Райц Р.

Запасные «РБ Лейпциг»: 17. Баку Р., 14. Баумгартнер К., 10. Груда Б., 2. Коне А., 23. Лукеба К., 22. Раум Д., 40. Ромуло Кардозо, 13. Зайвальд Н., 26. Вандевордт М.

Главный тренер «РБ Лейпциг»: Циклер А.

Стартовый состав «Эльверсберг»: 20. Кристоф Н., 21. Гюнтер Л., 30. Джамера Дж., 43. Кайдель Ф., 7. Краттенмахер М., 42. Моква Нтусу Д., 25. Петков Л., 19. Пинкерт Л., 8. Поремба Л., 31. Рор М., 17. Шмаль Ф.

Запасные «Эльверсберг»: 15. Адам Р., 28. Босс Т., 39. Кэмпбелл К., 6. Конде А., 9. Футкеу Н., 3. Ле Жонкур Ф., 2. Микельсон Н., 40. Оньека Ф., 26. Зирх Л.

Главный тренер «Эльверсберг»: Вагнер В.

РБ ЛейпцигЭльверсбергБундеслига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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