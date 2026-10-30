Эльверсберг — Майнц: составы и текстовая трансляция

Бундеслига: Эльверсберг — Майнц. Начало матча: 31 октября, 00:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Эльверсберг»: 20. Кристоф Н., 21. Гюнтер Л., 43. Кайдель Ф., 7. Краттенмахер М., 42. Моква Нтусу Д., 40. Оньека Ф., 25. Петков Л., 19. Пинкерт Л., 8. Поремба Л., 31. Рор М., 26. Зирх Л.

Запасные «Эльверсберг»: 15. Адам Р., 28. Босс Т., 39. Кэмпбелл К., 6. Конде А., 9. Футкеу Н., 3. Ле Жонкур Ф., 2. Микельсон Н., 17. Шмаль Ф., 24. Шнелльбахер Л.

Главный тренер «Эльверсберг»: Вагнер В.

Стартовый состав «Майнц»: 27. Центнер Р., 10. Амири Н., 23. Бекер С., 19. Каси А., 21. да Кошта Д., 2. Мвене П., 8. Небель П., 4. Пош Ш., 48. Потульски К., 6. Сано К., 9. Тиц Ф.

Запасные «Майнц»: 16. Белл С., 3. Грубер Ф., 17. Холлербах Б., 11. Кёнигсдёрффер Р., 7. Ли Джэ Сон, 15. Малони Л., 5. Мартель Э., 1. Шволов А., 30. Видмер С.

Главный тренер «Майнц»: Фишер У.