Дортмунд — Байер Леверкузен: текстовая трансляция матча (Бундеслига)
Бундеслига: Дортмунд — Байер Леверкузен. Начало матча: 29 ноября, 23:30 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Дортмунд»: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 14. Байер М., 7. Беллингем Дж., 22. Гаду Ж., 9. Гирасси С., 19. Каретсас К., 8. Нмеча Ф., 4. Шлоттербек Н., 24. Свенссон Д., 25. Верман Й.
Запасные «Дортмунд»: 41. Альберт М., 5. Бенсебайни Р., 17. Чуквуэмека К., 30. Древес П., 39. Мане Ф., 18. Нванери И., 26. Рюэрсон Ю., 20. Забитцер М., 21. Силва Ф.
Главный тренер «Дортмунд»: Ковач Н.
Стартовый состав «Байер Леверкузен»: 1. Флеккен М., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 30. Маса И., 2. Медина Ф., 9. Морейра А., 4. Куанса Дж., 14. Шик П., 12. Тапсоба Э. (капитан), 23. Телла Н.
Запасные «Байер Леверкузен»: 5. Баде Л., 28. Бласвих Я., 42. Калбрет М., 19. Диаби М., 20. Дуэ Г., 7. Хофманн Й., 35. Кофан С., 15. Эрманн Т., 10. Тилльман М.
Главный тренер «Байер Леверкузен»: Мартинес К.
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…