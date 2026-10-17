Бенефис Педру Нету: «Челси» поднялся на 4-е место благодаря важной гостевой победе

·44·Спорт
Бенефис Педру Нету: «Челси» поднялся на 4-е место благодаря важной гостевой победе

В одном из центральных матчей 7-го тура Английской Премьер-лиги, прошедшем в Ливерпуле, лондонский «Челси» добился уверенной гостевой победы над «Эвертоном» со счетом 2:0.

Героем встречи стал португальский вингер Педру Нету, который отличился точными ударами в начале второго тайма и на последних минутах матча, принеся своей команде ценные три очка.

Гостевое превосходство «Челси» и два гола Нету

Основные моменты, решившие судьбу встречи, сложились следующим образом:

  • Быстрый гол во втором тайме: Едва вернувшись после перерыва, лондонцы провели стремительную атаку, и на 46-й минуте Педру Нету открыл счет, повергнув хозяев в шоковое состояние;

  • Точка на 90-й минуте: Когда «Эвертон» большими силами пошел вперед в поисках возможности восстановить равновесие, на 90-й минуте Нету в контратаке вновь поразил ворота Пикфорда, оформив дубль и поставив точку в матче.

АПЛ. 7-й тур

«Эвертон» — «Челси» 0:2

Голы: Нету (46, 90).

  • «Эвертон»: Пикфорд, Мейтленд-Найлз, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко, Рёль, Армстронг, Гарнер, Дьюсбери-Холл, Грилиш, Барри.

  • «Челси»: Мартинес, Лакруа, Ачампонг, Колвилл, Хато, Нету, Палмер, Кайседо, Хендерсон, Роджерс, Жоао Педро.

Ситуация в турнирной таблице: Прыжок в топ-4

Этот успех существенно изменил расстановку сил в турнирной таблице:

  • Позиция «Челси»: Набрав после гостевой победы 13 очков, подопечные Энцо Марески поднялись на 4-е место в таблице Премьер-лиги, приблизившись к чемпионской гонке и зоне Лиги чемпионов;

  • «Эвертон» остался позади: Потерпевшие поражение хозяева с 10 очками остались на 6-й строчке.

ЧелсиЭвертонПедру НетуАнглийская Премьер-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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