Бенефис Педру Нету: «Челси» поднялся на 4-е место благодаря важной гостевой победе
В одном из центральных матчей 7-го тура Английской Премьер-лиги, прошедшем в Ливерпуле, лондонский «Челси» добился уверенной гостевой победы над «Эвертоном» со счетом 2:0.
Героем встречи стал португальский вингер Педру Нету, который отличился точными ударами в начале второго тайма и на последних минутах матча, принеся своей команде ценные три очка.
Гостевое превосходство «Челси» и два гола Нету
Основные моменты, решившие судьбу встречи, сложились следующим образом:
Быстрый гол во втором тайме: Едва вернувшись после перерыва, лондонцы провели стремительную атаку, и на 46-й минуте Педру Нету открыл счет, повергнув хозяев в шоковое состояние;
Точка на 90-й минуте: Когда «Эвертон» большими силами пошел вперед в поисках возможности восстановить равновесие, на 90-й минуте Нету в контратаке вновь поразил ворота Пикфорда, оформив дубль и поставив точку в матче.
АПЛ. 7-й тур
«Эвертон» — «Челси» 0:2
Голы: Нету (46, 90).
«Эвертон»: Пикфорд, Мейтленд-Найлз, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко, Рёль, Армстронг, Гарнер, Дьюсбери-Холл, Грилиш, Барри.
«Челси»: Мартинес, Лакруа, Ачампонг, Колвилл, Хато, Нету, Палмер, Кайседо, Хендерсон, Роджерс, Жоао Педро.
Ситуация в турнирной таблице: Прыжок в топ-4
Этот успех существенно изменил расстановку сил в турнирной таблице:
Позиция «Челси»: Набрав после гостевой победы 13 очков, подопечные Энцо Марески поднялись на 4-е место в таблице Премьер-лиги, приблизившись к чемпионской гонке и зоне Лиги чемпионов;
«Эвертон» остался позади: Потерпевшие поражение хозяева с 10 очками остались на 6-й строчке.
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