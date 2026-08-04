Челси готов подписать Джордана Пикфорда

Вратарь сборной Англии и «Эвертона» Джордан Пикфорд привлек внимание лондонского «Челси». По мнению бывшего голкипера Шея Гивена, если со стороны футболиста будет хотя бы небольшой интерес, «аристократы» не упустят возможность его приобрести и сразу начнут действовать. Об этом сообщает Goal.com сообщает —

Выступая на платформе БОЙЛЭ Спортс, Шей Гивен не скрывал удивления по поводу того, что, несмотря на стабильную игру Джордана Пикфорда на протяжении многих лет, слухов о его трансфере практически нет. 32-летний голкипер выступает на «Гудисон Парк» уже десятый сезон после перехода из «Сандерленда» в «Эвертон» в 2017 году и стал ключевой опорой команды.

Карьера и показатели опытного вратаря

На данный момент опытный голкипер провел за «Эвертон» 358 матчей, в 100 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, он уже много лет остается основным вратарем сборной Англии и установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира.

Действующий контракт Пикфорда с мерсисайдцами рассчитан до июня 2029 года. Долгосрочное соглашение и удовлетворенность футболиста своим положением в клубе могут сдерживать трансферные слухи вокруг него.

Вероятность перехода в «Челси»

По словам Шея Гивена, вратари обычно становятся более опытными и надежными с возрастом. Нет сомнений, что 32-летний Пикфорд сможет еще много лет выступать на высоком уровне.

По мнению эксперта, если Джордан выразит желание перейти в другую команду, руководство «Челси» немедленно начнет переговоры. Тем не менее предполагается, что из-за хорошего самочувствия в «Эвертоне» и преданности команде голкипер пока не намерен резко менять карьеру.