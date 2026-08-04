Челси готов подписать Джордана Пикфорда

·57·Спорт
Челси готов подписать Джордана Пикфорда

Вратарь сборной Англии и «Эвертона» Джордан Пикфорд привлек внимание лондонского «Челси». По мнению бывшего голкипера Шея Гивена, если со стороны футболиста будет хотя бы небольшой интерес, «аристократы» не упустят возможность его приобрести и сразу начнут действовать. Об этом сообщает Goal.com сообщает

Выступая на платформе БОЙЛЭ Спортс, Шей Гивен не скрывал удивления по поводу того, что, несмотря на стабильную игру Джордана Пикфорда на протяжении многих лет, слухов о его трансфере практически нет. 32-летний голкипер выступает на «Гудисон Парк» уже десятый сезон после перехода из «Сандерленда» в «Эвертон» в 2017 году и стал ключевой опорой команды.

Карьера и показатели опытного вратаря

На данный момент опытный голкипер провел за «Эвертон» 358 матчей, в 100 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, он уже много лет остается основным вратарем сборной Англии и установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира.

Действующий контракт Пикфорда с мерсисайдцами рассчитан до июня 2029 года. Долгосрочное соглашение и удовлетворенность футболиста своим положением в клубе могут сдерживать трансферные слухи вокруг него.

Вероятность перехода в «Челси»

По словам Шея Гивена, вратари обычно становятся более опытными и надежными с возрастом. Нет сомнений, что 32-летний Пикфорд сможет еще много лет выступать на высоком уровне.

По мнению эксперта, если Джордан выразит желание перейти в другую команду, руководство «Челси» немедленно начнет переговоры. Тем не менее предполагается, что из-за хорошего самочувствия в «Эвертоне» и преданности команде голкипер пока не намерен резко менять карьеру.

Джордан ПикфордЧелсиЭвертонШей ГивенПремьер-лига Англии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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