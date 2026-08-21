Звёзды, не входящие в планы Алонсо: в «Челси» потеряли доверие к двум нападающим

Нападающие «Челси» Лиам Делап и Николас Джексон присоединились к группе футболистов, которые тренируются отдельно от основной команды. Это может свидетельствовать о том, что главный тренер Хаби Алонсоне рассчитывает на них как на основных игроков в планах на новый сезон.

1. Алонсо хочет сократить состав

В новом сезоне «Челси» не будет участвовать в еврокубках. Поэтому Алонсо планирует работать с компактным составом.

На некоторых позициях образовался переизбыток футболистов. В частности, очень высокая конкуренция наблюдается на позиции центрального нападающего.

На этой позиции Алонсо планирует рассчитывать на таких футболистов, как:

Жоау Педру ;

Денни Уэлбек

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2. Делап и Джексон в «отдельной группе»

По информации Те Телеграф, 12 футболистов «Челси» уже несколько дней тренируются отдельно от основной команды.

Среди них также находятся Делап и Джексон.

Примечательно, что футболисты продолжают пользоваться инфраструктурой основной команды. Их не перевели в здание академии, расположенное на территории базы в Кобхэме.

3. «Челси» может продать двух нападающих

Сообщается, что клуб готов рассмотреть поступившие предложения по обоим футболистам.

Лиамом Делапоминтересуются «Эвертон», «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест».

Николас Джексон же может перейти в «Астон Виллу» и вновь поработать с Унаи Эмери.

4. Традиция «бомбового отряда» продолжается?

Ранее в «Челси» уже формировалась группа футболистов, исключённых из основных планов, — «бомбовый отряд» . В неё входили такие игроки, как Аксель Дисаси, Трево Чалоба и Рахим Стерлинг.

Теперь тот факт, что Делап и Джексон также тренируются в этой группе, указывает на то, что их будущее в «Челси» оказалось под серьёзным вопросом.

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