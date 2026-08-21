Звёзды, не входящие в планы Алонсо: в «Челси» потеряли доверие к двум нападающим
Нападающие «Челси» Лиам Делап и Николас Джексон присоединились к группе футболистов, которые тренируются отдельно от основной команды. Это может свидетельствовать о том, что главный тренер Хаби Алонсоне рассчитывает на них как на основных игроков в планах на новый сезон.
1. Алонсо хочет сократить состав
В новом сезоне «Челси» не будет участвовать в еврокубках. Поэтому Алонсо планирует работать с компактным составом.
На некоторых позициях образовался переизбыток футболистов. В частности, очень высокая конкуренция наблюдается на позиции центрального нападающего.
На этой позиции Алонсо планирует рассчитывать на таких футболистов, как:
Жоау Педру;
Денни Уэлбек
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2. Делап и Джексон в «отдельной группе»
По информации Те Телеграф, 12 футболистов «Челси» уже несколько дней тренируются отдельно от основной команды.
Среди них также находятся Делап и Джексон.
Примечательно, что футболисты продолжают пользоваться инфраструктурой основной команды. Их не перевели в здание академии, расположенное на территории базы в Кобхэме.
3. «Челси» может продать двух нападающих
Сообщается, что клуб готов рассмотреть поступившие предложения по обоим футболистам.
Лиамом Делапоминтересуются «Эвертон», «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест».
Николас Джексон же может перейти в «Астон Виллу» и вновь поработать с Унаи Эмери.
4. Традиция «бомбового отряда» продолжается?
Ранее в «Челси» уже формировалась группа футболистов, исключённых из основных планов, — «бомбовый отряд» . В неё входили такие игроки, как Аксель Дисаси, Трево Чалоба и Рахим Стерлинг.
Теперь тот факт, что Делап и Джексон также тренируются в этой группе, указывает на то, что их будущее в «Челси» оказалось под серьёзным вопросом.
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