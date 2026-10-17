Эвертон — Челси: составы и текстовая трансляция

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59 Коул Палмер (Челси) отдал пас вперед, но один из защитников заблокировал мяч.

59 Морган Роджерс (Челси) отдал великолепный пас в штрафную площадку, пытаясь найти партнера по команде, но один из защитников среагировал отлично и перехватил мяч.

57 Коул Палмер (Челси) мощно пробил издалека, но мяч пролетел чуть выше перекладины. Это мог быть как минимум гол месяца. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Эвертона введет его в игру.

56 Быстрый угловой в исполнении Челси.

55 Дэвид Мойес решил заменить Эйнсли Мейтленд-Найлза, и вместо него на поле вышел Тайрик Жорж (Эвертон).

55 Статистика по угловым ударам – 3:5.

55 Великолепная командная игра от «Челси», они контролируют мяч за счет коротких передач. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.

53 Педро Нету (Челси) выполнил угловой удар и навесил мяч в гущу игроков в штрафной площади, но один из защитников вынес мяч в безопасное место.

52 Джош Ачемпонг (Челси) выполнил навес в штрафную, но защитник сыграл надежно и вынес мяч. Мяч ушел за пределы поля. У Челси будет возможность забить после углового.

51 Мяч ушел за пределы поля, и удар от ворот выполнит Эмилиано Мартинес (Челси).

46 Педро Нету (Челси) принял передачу в штрафной площади и отправил мяч в правый нижний угол ворот. Вратарь в этом эпизоде был бессилен.

46 Перерыв окончен, и второй тайм вот-вот начнется.

45+4 Первый тайм окончен.

45+3 Коул Палмер (Челси) сделал передачу в штрафную, но мяч полетел слишком близко к Джордану Пикфорду, и вратарь завладел им.

45+3 Жордан Хендерсон (Челси) выполняет угловой.

45+2 Джордан Хендерсон (Челси) подал угловой, но никому из партнеров мяч достать не удалось, и защитники отвели угрозу. Теперь у Челси будет еще один угловой.

45+1 После углового в исполнении Джордана Хендерсона (Челси) один из защитников вынес мяч из штрафной. Челси снова подает угловой.

45+1 «Челси» демонстрирует отличный контроль и точные передачи в центре поля.

45 Добавлено 3 минуты к матчу.

44 Морган Роджерс (Челси) нуждается в медицинской помощи, поэтому судья остановил игру и пригласил врачей на поле.

43 Джеймс Гарнер («Эвертон») показывает жестами, что ему больно, и просит медицинской помощи. Степень его травмы пока неизвестна.

41 Мойсес Кайседо (Челси) упустил отличную возможность, пробив с полулёта со средней дистанции, но мяч попал в перекладину!

40 Матч: Эвертон - Челси. Счет: 0-0. Комментарий: Джордан Хендерсон (Челси) готовится подать угловой.

39 Тьерно Барри (Эвертон) получил травму и лежит на поле, арбитр остановил игру для оказания медицинской помощи.

38 Тьерно Барри (Эвертон) замкнул точную передачу и успел пробить из штрафной в левый нижний угол, но Эмилиано Мартинес прочитал момент и совершил потрясающий сейв.

36 Эвертон контролирует мяч, они перепасовываются и ждут удобного момента для атаки.

34 Морган Роджерс (Челси) получил желтую карточку за споры с арбитром и использование ненормативной лексики.

34 Джеймс Тарковский («Эвертон») попытался обсудить решение с Полом Тирни, но, увидев жёлтую карточку, быстро понял, что это была не лучшая идея.

32 Джош Ачемпонг («Челси») получил желтую карточку от Пола Тирни за фол против игрока соперника.

32 «Челси» сейчас контролирует мяч, выполняя точные передачи между игроками.

31 Эвертон зарабатывает угловой. Они стягивают много игроков в штрафную.

30 Джек Грилиш («Эвертон») нашел свободное пространство у угла штрафной, но его мощный удар прошел выше перекладины.

28 Тьерно Барри (Эвертон) попытался замкнуть навес, высоко выпрыгнув и пробив головой по центру ворот. Эмилиано Мартинес продемонстрировал потрясающую реакцию и совершил великолепный сейв, не позволив мячу влететь в сетку.

27 Педро Нету (Челси) продолжал спорить с арбитром, терпение Пола Тирни наконец лопнуло, и он показал ему жёлтую карточку.

26 Судья указал на угловой флажок, и «Эвертон» подаст угловой.

26 Эвертон катает мяч по поле и контролирует игру. Однако соперник прерывает передачу, и ситуация меняется. Мяч уходит за пределы поля. Эвертон введет мяч из-за боковой.

25 Челси, кажется, находит свою игру, они контролируют мяч. Они ждут подходящего момента, чтобы создать новые атакующие возможности.

23 Сегодняшний судья Пол Тирни принял решение справедливо наказать Харрисона Армстронга («Эвертон») предупреждением за грубую игру.

22 Мерлин Рол (Эвертон) ворвался в штрафную, чтобы догнать длинный пас, но один из защитников соперника совершил важнейший перехват.

21 Джордан Хендерсон (Челси) принял точную передачу в штрафной и пробил в нижний правый угол, но защитник заблокировал удар.

21 Морган Роджерс (Челси) попытался вывести Педро Нету вперед, но его передачу перехватил защитник. Мяч ушел за боковую. Челси введет мяч из-за боковой.

19 Игроки Челси перепасовываются короткими передачами.

19 Матч: Эвертон - Челси. Счет: 0-0. Владение мячом: 28:72.

17 Джордан Хендерсон (Челси) попытался сделать прострел в штрафную, но мяч был заблокирован и выбит. Мяч ушел за боковую линию, и Челси введет его в игру.

17 Кирнан Дьюсбери-Холл («Эвертон») направился подавать угловой после того, как один из защитников надежно вынес мяч.

16 Джек Грилиш («Эвертон») пытается идти вперед, но защитник выбивает мяч.

16 Эвертон контролирует темп игры за счет точных коротких передач.

15 Коул Палмер (Челси) обык опекуна и мощно пробил из-за пределов штрафной. Джордан Пикфорд поздно среагировал, но не позволил мячу влететь в нижний правый угол ворот.

15 Педро Нету (Челси) выполнил отличную передачу в штрафную, но защита соперника сумела выбить мяч в безопасную зону.

13 Джеймс Гарнер («Эвертон») выполнил навес со штрафного, но его неточная передача ушла за пределы поля. Мяч пересекли лицевую линию, и «Челси» исполнит удар от ворот.

13 Мойсес Кайседо (Челси) придержал соперника, не давая ему завладеть мячом, и арбитр зафиксировал фол. Эвертон получил право на штрафной удар.

12 Эвертон демонстрирует красивый комбинационный футбол, точно перепасовывая мяч, но защитник сыграл на опережение и успешно прервал атаку.

8 Мойсес Кайседо (Челси) грубо сыграл, и Пол Тирни дал свисток за нарушение.

8 Коул Палмер (Челси) совершил сольный проход, но защитник соперника заблокировал его, и опасного момента создать не удалось.

7 Отличная контролируемая игра и передачи от Челси. Они увеличивают процент владения мячом и пытаются взломать оборону соперника, нанося удары в быстрых контратаках.

6 Челси продолжает игру точными передачами в поисках новых атакующих возможностей.

5 Джек Грилиш («Эвертон») попытался сделать навес в штрафную, но передача была заблокирована.

4 Виталий Миколенко (Эвертон) вбросил мяч из аута в штрафную площадь, словно угловой.

3 Игроки Челси контролируют игру короткими передачами, но один из защитников выдвинулся вперед и перехватил мяч. Мяч ушел за пределы поля. Челси введет мяч из-за боковой.

2 Кирнан Дьюсбери-Холл (Эвертон) отобрал мяч у соперника и бурно выразил недовольство после того, как Пол Тирни зафиксировал фол.

2 «Челси» сейчас усиливает давление, но один из защитников вынес мяч. Боковой судья назначил аут в пользу «Челси».

1 Первый тайм начался.

16:32 Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Эвертон разыгрывает мяч.

16:30 Сегодняшний матч обслужит Пол Тирни.

16:30 Стартовые составы обеих команд уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в подробностях этого матча.