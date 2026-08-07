Лиам Делап должен летом покинуть Челси и перейти в Эвертон

Нападающему лондонского «Челси» Лиаму Делапу рекомендовали перейти в «Эвертон» на летнем трансферном окне, чтобы перезапустить карьеру на «Гудисон Парк». По мнению бывшего скаута «Эвертона» Брайана Кинга, переход в мерсисайдский клуб стал бы идеальным вариантом для 23-летнего футболиста и помог бы ему открыть новую страницу в карьере. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщают иксбт.ком и The Athletic, «Челси» планирует сократить число игроков в линии атаки этим летом. На фоне ожидаемого перехода Дэнни Уэлбека в команду и подписания Жоау Педру нового контракта Делап стал одним из главных кандидатов на продажу.

Лондонский клуб намерен вернуть большую часть из 30 миллионов фунтов стерлингов, заплаченных за футболиста, приобретённого у «Ипсвич Таун» летом 2025 года. Кроме того, наличие в составе таких нападающих, как Николас Джексон за 65 миллионов фунтов и Марк Гиу за 25 миллионов фунтов, усиливает конкуренцию.

По стопам Ромелу Лукаку

По словам бывшего скаута «Эвертона» Брайана Кинга, Лиам Делап может повторить успешный путь Ромелу Лукаку. Бельгийский нападающий забил 87 голов в 166 матчах за «Эвертон» и стал лучшим бомбардиром клуба в эпоху АПЛ.

В интервью Футбалл Инсидер Брайан Кинг сказал: «Если бы я был Делапом и получил предложение от «Эвертона», то сразу бы согласился. Лукаку также заявил о себе именно здесь, и это был прекрасный путь, который открыл перед ним двери в большие клубы».

Кинг вспомнил выступления Лукаку на турнире в Ла-Манге в юном возрасте, особо отметив его физическую мощь и точные удары левой ногой. По мнению специалиста, если Делап получит возможность перейти в «Эвертон» хотя бы на правах годичной аренды, он не должен упускать этот шанс.

Планы руководства «Челси» по сокращению линии атаки создают для «Эвертона» удобную возможность. Ожидается, что представители «Гудисон Парк» активизируют переговоры по переходу молодого нападающего.