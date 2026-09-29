«Манчестер Сити» признан виновным в финансовых преступлениях: Будут ли ежегодно снимать по 25 очков?

В мировом футболе официально началась самая долгожданная и опасная буря: независимая комиссия официально подтвердила, что гранд Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» нарушил многочисленные финансовые правила. Клуб, монополизировавший английский футбол в последние годы, теперь находится на пороге самого сурового и разрушительного наказания в своей истории. Хотя точные санкции пока не разглашаются, «горожане» готовятся подать апелляцию на решение комиссии, что еще на определенное время отложит вынесение окончательного вердикта.

Однако в кулуарах английских клубов обсуждается беспрецедентный сценарий возможного наказания. Как сообщает издание Те Тучлине, бывший руководитель одного из клубов АПЛ заявил, что «Сити», возможно, не будет отправлен в низший дивизион, но в течение 3–5 лет в начале каждого сезона с него будут регулярно снимать по 20–25 очков. Если этот прецедент воплотится в жизнь, попадание в Лигу чемпионов станет для клуба абсолютно невыполнимой задачей.

«Подтверждение обвинений, 5-летняя дисквалификация и 25-очковый долг»: 5 ключевых точек скандала

Наиболее важные официальные доказательства по открытому против «Манчестер Сити» финансовому делу и возможным наказаниям:

Финансовые нарушения официально доказаны: Независимая комиссия официально подтвердила нарушение клубом «Манчестер Сити» многочисленных финансовых правил;

Сценарий «минус 20–25 очков»: При сохранении команды в АПЛ в начале каждого сезона на протяжении 3–5 лет подряд может быть назначен штраф в размере 20–25 очков;

Угроза потери еврокубков: Ежегодный старт с отрицательным количеством очков лишит клуб не только чемпионской гонки, но и путевки в Лигу чемпионов УЕФА;

«Горожане» не сдадутся: «Манчестер Сити» готовится подать апелляционные жалобы в высшие судебные инстанции;

Затягивание процесса и выигрыш времени: В результате подачи юридических жалоб фактическое вступление наказания в силу может задержаться еще на несколько месяцев.

«Дело Манчестер Сити»: классификация ожидаемых сценариев наказания в АПЛ

Сравнение возможных санкций, рассматриваемых в кругу независимой комиссии и экспертов:

Рассматриваемые варианты наказания Практический вид и условия Возможные последствия для клуба и АПЛ Долгосрочное регулярное снятие очков Лишение 20–25 очков каждый сезон в течение 3–5 лет Пролет мимо Лиги чемпионов, финансовый кризис на сотни миллионов евро ежегодно Единовременный штраф в рекордном размере очков Вычитание 40–50 очков с текущего или следующего сезона Провал годичного сезона клуба и риск вылета в Чемпионшип Ссылка в низший дивизион (Релегация) Прямой перевод из Премьер-лиги в Чемпионшип или Лигу 1 Уход всех звездных футболистов и главного тренера из команды Защитная стратегия клуба Жалоба на независимую комиссию в высшие судебные инстанции Максимальное затягивание дела и достижение смягчения санкций

Футбол и финансовая экспертиза: Почему 5-летний штраф суровее даже вылета в низший дивизион?

Выводы спортивных юристов, футбольных инсайдеров и экономистов:

«Не единовременная смерть, а пятилетняя пытка»: Если бы клуб был отправлен в Чемпионшип, он мог бы вернуться оттуда, став чемпионом через 1 год; однако начинать сезон каждый год с -25 очков означает систематический паралич команды на протяжении 5 лет; в таких условиях ни Эрлинг Холанд, ни другие суперзвезды не останутся в клубе, так как невыступление в Лиге чемпионов нанесет серьезный удар по их карьерам;

«АПЛ на пути спасения своего бренда»: Премьер-лига не хочет полностью изгонять «Сити» из лиги, так как глобальные трансляционные и спонсорские контракты клуба идут на пользу всему маркетингу АПЛ. Путем регулярного снятия очков руководство лиги и демонстрирует, что «справедливость восторжествовала», и минимизирует коммерческие потери;

Апелляционная война и юридические сроки: «Манчестер Сити» располагает армией самых дорогих адвокатов в мире; подав жалобу, клуб может затянуть судебный процесс еще на год и попытаться заменить снятие очков определенными соглашениями или огромными финансовыми штрафами.

А по вашему мнению, будет ли восстановлена справедливость, если к «Манчестер Сити» применят наказание в виде снятия по 20–25 очков каждый сезон, или за столь масштабное финансовое мошенничество клуб следует напрямую отправить в низший дивизион? Смогут ли «горожане» вновь избежать наказания с помощью апелляции? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом самого громкого судебного процесса в английском футболе со всеми болельщиками!